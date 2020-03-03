В регионах внедряют интеллектуальные транспортные системы

Понятия безопасных и качественных дорог год от года меняются. Еще десятилетие назад идеальной считалась ровная трасса без намека на "заплатки". Сегодня этого явно недостаточно. Регионы Черноземья увеличивают вложения не только в строительство и реконструкцию, в ремонт трасс, но и в их "умное" сопровождение. Камеры, пункты весогабаритного контроля, ограждения, которые препятствуют вылету на "встречку" и множество программных продуктов для фиксации нарушений требуют определенных финансовых затрат. Однако окупаются ли они? Эксперты рабочей группы по внедрению интеллектуальных транспортных систем на дорожной сети ответили на этот вопрос.

Современные магистрали должны быть не просто ровными, но и высокотехнологичными. Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

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Представители отрасли из десятков российских регионов собрались в Белгороде, чтобы обсудить внедрение программных продуктов на дорожной сети. В этом регионе все районные центры связаны четырехполосными освещенными трассами. В строительство дорожных развязок до сих пор вкладываются немалые средства: не менее 15 миллиардов рублей в год. В нынешнем году миллиард пойдет только на новые микрорайоны ИЖС, и там, по словам заместителя главы региона, курирующего эту сферу, Евгения Глаголева, предстоит сделать не просто дороги.

- У нас есть проблема в микрорайонах индивидуальной застройки, - заметил Евгений Глаголев. - Автомобили сбивают пешеходов. Поэтому мы хотим четко разделить дорогу на проезжую часть, тротуар и велодорожку.

Вице-губернатор сообщил, что программу совершенствования транспортной инфраструктуры в регионе приняли десять лет назад: с тех пор и стали строить современные межмуниципальные трассы. Однако аварийность на них стала расти. По гладкому асфальтовому полотну стали лихачить и белгородцы, и гости из других областей.

- Поэтому мы изучили скандинавский опыт и стали менять полосность, - пояснил Евгений Глаголев. - Где-то мы даем возможность для обгона, а на опасных участках - одна полоса.

Помимо этого, ежегодно в регионе строят разделительные полосы между встречными потоками машин: это если и не предотвратит аварию, то минимизирует последствия. Впрочем, чиновники подчеркивают, что всего этого явно недостаточно.

Начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников отмечает, что раньше главной целью оснащения транспортной инфраструктуры интеллектуальными системами считалась сохранность новых дорог такими, какими их построили. Когда на трассах установили специальные весовые платформы, хитрые перевозчики стали их объезжать или заклеивать номера. Отказались от этой идеи только после колоссальных штрафов: специальный программный продукт позволил вычислить нарушителей даже с закрытыми номерами. Теперь же, отмечает Мирошников, нужно исключить саму возможность любого нарушения на белгородских дорогах.

Камера видит

Сейчас на белгородских дорогах сотни камер. Значительная их часть просто фиксирует поток машин. Чиновники отмечают: идет сбор больших данных, который потом ложится в основу ряда сервисов. Евгений Мирошников подчеркивает, что сегодня эта информация помогает вычислять грузовики, объезжающие пункты весового контроля или легковушки, припаркованные на газонах.

Специальная программа позволяет вычислить нарушителя даже с закрытыми номерами

Какие еще сервисы будут придуманы в будущем, сегодня представить сложно. Но уже сегодня белгородские разработчики придумали рецепт против лихачей на дорогах. Сейчас все знают, где стоят камеры фиксации скорости и притормаживают перед ними. Буквально через несколько минут скорость возрастает, чтобы так же резко снизиться перед очередным "глазом". В департаменте цифрового развития намерены оценивать среднюю скорость каждого авто на определенном участке дороги.

Схожие цели и у курских чиновников. Председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимир Муравьев отмечает, что параллельно с беспрецедентными объемами строительства и реконструкции трасс в регионе, идет и внедрение интеллектуальных систем.

- Мы собираем информацию, - сообщил Владимир Муравьев. - Важно понимать, сколько машин и куда едут, чтобы проектировать новые дороги и понимать, чего не хватает на уже существующих.

Скоростной режим, контроль веса, сеть метеостанций - все это будет развиваться в Курской области с той же самой целью - снизить аварийность и сделать дорожную сеть более безопасной.

В обеих областях рассчитывают получить федеральное софинансирование для этих проектов. Начальник управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев отмечает, что единые требования для заявок на поддержку неслучайны: интеллектуальные системы регионов должны быть в будущем интегрированы в единую всероссийскую систему.

Каждому свое

Впрочем, пока в субъектах проблемы внедрения программного обеспечения на дорогах разнятся. И причиной тому - состояние самой транспортной инфраструктуры. Владимир Муравьев приводит в пример установку световых электронных табло на магистральных дорогах.

- Нам пока это не нужно,- уточнил председатель регионального комитета транспорта и автодорог. - Ведь таких трасс с аналогичным трафиком в регионе нет. Однако мы, как и наши соседи, собираем данные об активности на дорогах - как в городах, так и на межмуниципальных трассах. Планируем развивать сеть метеостанций: это позволит не только учитывать погодные условия при обслуживании дорог, но и избежать убытков при их строительстве. К примеру, если метеостанция показывает вероятность дождя, асфальт не надо отгружать и везти на объект - его нельзя будет уложить. А если его уже привезли- то значит, можно выбросить. Такие потери никому не нужны.

Заместитель гендиректора ООО "Национальные телематические системы" Дмитрий Казаринов добавляет: пока важно создать базу, основу для будущих разработок и приобрести современное оборудование.

Он приводит в пример работу камер видеонаблюдения и системы регулирования светофоров.

-Если камера фиксирует, что к перекрестку приближается лихач на огромной скорости, светофоры дают ему зеленый свет, перекрывая одновременно движение для других участников, - отметил Дмитрий Казаринов. - Лихач проезжает перекресток, никому не навредив, и в то же время система выписывает ему штраф.

Евгений Мирошников, в свою очередь, приводит в пример сбор данных об авто на городских парковках:

- За три месяца система увидела 70 тысяч нарушений. В будущем мы планируем отказаться от контроля за нарушителями на парковке с помощью инспекторов и оборудованных спецсистемами авто.

Так получится сэкономить деньги и время. Однако, как подчеркивают эксперты, не исключено, что система позволит выявлять не только дорожные правонарушения. Можно привести в пример проблему воровства песка из карьеров.

- Если мы увидим, что рядом с карьером раньше проезжало одно количество грузовиков, а теперь оно увеличилось, это станет поводом для проверки, - пояснил Владимир Муравьев. - Так что, скорее всего, интеллектуальные транспортные системы помогут не только сделать безопасными дороги, но и навести порядок в других сферах.