Для Забайкалья разработают программу газификации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях с докладом, в котором рассказал о необходимости газификации региона.

Александр Осипов отметил, что отсутствие газификации влияет на экологию региона. Сейчас основным топливом здесь является уголь. А необходимость в постоянной и дорогой модернизации объектов угольной генерации также влияет на тарифы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать отдельную программу развития газификации для Забайкальского края.

- Это один из крупнейших регионов Российской Федерации, и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована, - рассказала Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что программу необходимо согласовать с правительством Забайкальского края и приступить к реализации.