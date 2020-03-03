Границы ТОР в Забайкалье расширят для новых инвестпроектов

На территории опережающего развития "Забайкалье" начнут реализацию двух новых инвестиционных проектов. Для этого предполагается расширить границы ТОР.

Первый потенциальный инвестор рассчитывает вложиться в развитие российско-китайского пункта пропуска, а также оборудовать в Забайкальске универсальный комплекс для перевалки и хранения грузов, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в танк-контейнерах.

- Наш проект направлен на совершенствование транспортной инфраструктуры погранперехода Забайкальск - Маньчжурия, - сообщил генеральный директор ООО "Международный терминал Забайкальск" Георгий Чертков. - Статус резидента ТОР - это благоприятные условия для ведения бизнеса и огромный ресурс, который дает инвестору существенные преимущества. На наш взгляд, развитие российско-китайского пункта пропуска будет способствовать включению Транссибирской магистрали в число маршрутов китайского проекта "Экономический пояс Шелкового пути", связывающего страны Азии и Европы.

Второй резидент - ООО "Тормет" - наладит в Чите производство стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий и хозяйств. При этом предусматривается использование списанных и негодных рельсов, но без их переплавки. Максимальная проектная мощность рассчитана на ежемесячный выпуск 230 тысяч лопат и 152 тонн помольных шаров.

Общий объем инвестиций в оба проекта - около 71,2 миллиона рублей, кроме того, в регионе появится более 140 новых рабочих мест.

- Преференциальный режим ТОР стал одним из основных инструментов привлечения инвестиций в экономику региона, - отметил директор ООО "Управляющая компания ТОР "Забайкалье" Вячеслав Костин. - Как дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока мы находимся в постоянном поиске новых резидентов, работа ведется совместно с профильными институтами развития. Чтобы каждый заявленный бизнес-план был реализован, будущим инвесторам по максимуму оказывается помощь в подготовке требуемой документации.

Кстати

По данным АО "КРДВ", в настоящий момент инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток ведут 2222 резидента. Общий портфель заявленных инвестиций превышает 3,8 триллиона рублей. Запуск новых предприятий позволит создать около 158 тысяч рабочих мест. Из них 293 резидента ТОР и СПВ свои проекты уже успешно реализовали (113 - ТОР и 180 - СПВ), что позволило трудоустроить более 38 тысяч жителей Дальнего Востока.

Создание территории опережающего развития "Забайкалье" стало возможным благодаря поручению президента Владимира Путина об интеграции Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ.