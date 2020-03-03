"Яндекс" создаст карту достопримечательностей Забайкалья

Интерактивную карту достопримечательностей Забайкальского края планирует создать компания "Яндекс". Эту идею сотрудники фирмы обсудили на встрече с представителями власти региона.

Подобные карты для туристов, на которых можно не только найти интересные места и построить к ним маршрут, но и прочитать исчерпывающие рассказы о них, уже существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской области и Краснодарском крае. Авторы идеи уверены, что проект будет пользоваться интересом и в Забайкалье.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства экономического развития, предложение было воспринято положительно. Зампред правительства края Александр Бардалеев отметил, что карта поможет быть привлекательнее для гостей и сформировать благоприятный инвестиционный климат.

- Край существенно улучшит свое экономическое состояние, если начнет больше о себе рассказывать, привлекать туристов, в том числе зарубежных. В регионе много интересных мест. Самые яркие - Чарские пески, Бутинский дворец, Даурский заповедник, парк Алханай, - заявил Бардалеев.