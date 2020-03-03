Издевавшемуся над Шамсутдиновым срочнику обвинитель запросил два года

Назначить срочнику Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей попросил государственный обвинитель Читинский военный гарнизонный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года в военной части в Забайкалье военнослужащий Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, двое были тяжело ранены. Он назвал причину своего поступка - дедовщина и насилие в войсковой части.

Одним из издевавшихся на молодыми бойцами был Руслан Мухатов, признавшийся в издевательствах над рядовым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный.

Так, выяснилось, что подсудимый заставлял бойцов несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Предлагая наказание, гособвинитель просил учесть признание им вины и то, что срочник извинился перед потерпевшими.

Между тем суд не нашел связи между признанием Мухатова и расстрелом караула. Сейчас Шамсутдинов находится под стражей.