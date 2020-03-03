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03.03.2020 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лайнер экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Владивосток-Москва, внепланово приземлился в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, воздушное судно подало сигнал общей тревоги через час после взлета. Борт развернулся над Хабаровским краем и пошел на посадку. Приземление прошло благополучно, однако причины такого маневра не уточняются. В компании-перевозчике сообщили, что самолет вернулся из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, полет был прерван из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной на борту. По словам собеседника агентства, неизвестный связался с экстренными службами и сообщил об угрозе. Информация была передана командиру лайнера, и тот принял решение совершить экстренную посадку в Хабаровске.

По информации РИА Новости, сейчас самолет проверяют на предмет угроз на запасном аэродроме. На месте работают экстренные службы, проверяют багаж и пассажиров, проводится дополнительный осмотр.  После борт вылетит в пункт назначения. В момент ЧП на борту находились 167 человек и 14 членов экипажа.

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