Лайнер экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Владивосток-Москва, внепланово приземлился в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, воздушное судно подало сигнал общей тревоги через час после взлета. Борт развернулся над Хабаровским краем и пошел на посадку. Приземление прошло благополучно, однако причины такого маневра не уточняются. В компании-перевозчике сообщили, что самолет вернулся из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на источник, полет был прерван из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной на борту. По словам собеседника агентства, неизвестный связался с экстренными службами и сообщил об угрозе. Информация была передана командиру лайнера, и тот принял решение совершить экстренную посадку в Хабаровске.

По информации РИА Новости, сейчас самолет проверяют на предмет угроз на запасном аэродроме. На месте работают экстренные службы, проверяют багаж и пассажиров, проводится дополнительный осмотр. После борт вылетит в пункт назначения. В момент ЧП на борту находились 167 человек и 14 членов экипажа.