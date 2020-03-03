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03.03.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глав Рослесхоза назвал регионы, где начнутся первые лесные пожары

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Республиках Тыва и Бурятия, а также в Иркутской области и Забайкальском крае должны готовиться к ранним лесным пожарам, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.

Фото: iStock
Малоснежная зима может привести к масштабным лесным пожарам

На совещании, посвященном предотвращению возгораний, руководитель ведомства отметил, что сейчас формируется предварительный прогноз по пожарной опасности. Эксперты допускают, что леса могут загореться в апреле. Так, ранние очаги возгораний ожидаются на востоке республики Тыва и в юго-западной части Иркутской области. Кроме того, аналогичные меры необходимо принять в Забайкалье и Бурятии.

В то же время, специалисты Росгидромета и комитета лесного хозяйства Московской области, допускают, что из-за аномально теплой погоды лесные пожары начнутся уже в марте. А "Авиалесоохрана" допускает, что уровень опасности их возникновения этой весной может оказаться выше, чем в последние несколько лет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край СФО Иркутская область СФО Тыва Лесные пожары

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