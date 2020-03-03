Глав Рослесхоза назвал регионы, где начнутся первые лесные пожары

В Республиках Тыва и Бурятия, а также в Иркутской области и Забайкальском крае должны готовиться к ранним лесным пожарам, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Рослесхоза Сергея Аноприенко.

На совещании, посвященном предотвращению возгораний, руководитель ведомства отметил, что сейчас формируется предварительный прогноз по пожарной опасности. Эксперты допускают, что леса могут загореться в апреле. Так, ранние очаги возгораний ожидаются на востоке республики Тыва и в юго-западной части Иркутской области. Кроме того, аналогичные меры необходимо принять в Забайкалье и Бурятии.

В то же время, специалисты Росгидромета и комитета лесного хозяйства Московской области, допускают, что из-за аномально теплой погоды лесные пожары начнутся уже в марте. А "Авиалесоохрана" допускает, что уровень опасности их возникновения этой весной может оказаться выше, чем в последние несколько лет.