В Амурской области создан новый природный парк

Новая особо охраняемая природная территория - Центр охраны природы "Зейский" - создана в Амурской области. Соответствующее постановление регионального правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

ООПТ расположена на площади чуть более 3,6 тысячи гектаров на территории Благовещенского и Свободненского районов области.

- Несмотря на относительно небольшие размеры, природный парк имеет существенное значение как часть сети особо охраняемых природных территорий, сберегающих коренные сосново-дубовые леса правобережья реки Зея. Ранее эти природные комплексы занимали большую часть Амуро-Зейской равнины, но в течение последнего столетия под влиянием вырубок и пожаров резко сократили свои площади и сохранились лишь в виде узкой полосы вдоль русла Зеи. Наиболее крупные массивы их сохраняются на территории заказников "Иверский" и "Благовещенский". Новый природный парк, на территории которого участки такого типа леса относительно мало нарушены, стал третьим звеном этой системы, - сообщил Юрий Гафаров, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.

Постановление правительства Амурской области придало юридический статус Центру охраны природы "Зейский", который действует с 2010 года. Он расположен в сотне километров от Благовещенска и занимается экологическим просвещением населения, а также развитием экологического туризма на территории Приамурья.

Около 100 гектаров территории центра занимает вольер для полувольного содержания диких животных - лосей, кабанов, косуль, изюбрей и других. Все они еще детенышами по различным причинам попали к людям и утратили способность жить в условиях дикой природы.

По информации директора Амурского филиала WWF Петра Осипова, общая площадь особо охраняемых природных территорий в Амурской области - более четырех миллионов гектаров.