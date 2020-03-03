В Сахалинской области будет новый министр образования

Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова покинет этот пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Исполнять обязанности главы министерства после ухода Натальи Мурашовой будет Анастасия Киктева, которая сейчас занимает должность директора департамента образования Южно-Сахалинска.

Благодарность за эффективную работу Наталье Мурашовой выразил губернатор региона Валерий Лимаренко. Он отметил, что в период, когда она возглавляла министерство образования, решена проблема устройства в детские сады детей старше трех лет, началось массовое строительство школ, преобразились сахалинские колледжи и техникумы.

- Сегодня важно продолжить и усилить работу по этим направлениям, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать качественное образование в своем родном регионе, - сказал Валерий Лимаренко.

Справка "РГ"

Наталья Мурашова посвятила сфере образования сорок лет. Начав трудовую деятельность учителем математики, затем стала завучем, директором школы. Работала в департаменте образования Южно-Сахалинска и возглавляла его с 1996 по 2004 год. После этого в региональном министерство образования занимала пост первого заместителя руководителя, а в 2014 году возглавила ведомство. Имеет почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".