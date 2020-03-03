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03.03.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Детям продлят "комендантский час", а старикам доплатят за ремонт

Текст: Айгуль Камаева, Юлия Потапова, Татьяна Ткачева, Анна Шепелева, Елена Шулепова, Марина Ледяева
В марте в российских регионах вступают в силу законы, которые касаются детей - от новорожденных до подростков. А также налоговых льгот для бизнеса, выплат ветеранам Великой Отечественной войны. И не только этого.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детям продлили "комендантский час"

Парламентарии Башкирии решили сократить для детей время прогулок в летний период. И приняли поправку в закон, который предусматривает для них "комендантский час".

Фото: AP
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Теперь с 1 мая по 30 сентября детям запретили находиться на улице без сопровождения родителей с 23:00 часов до 6:00 утра.

Как уточнили в госсобрании республики, изменения приняты по просьбам педагогов. Так ранее "комендантский час" начинался летом с 24 часов. Продолжительность его в течение остального года останется без изменения - с 22:00 до 6:00 часов.

Айтишникам снизили налоги

В Воронежской области в шесть раз уменьшили ставку налогообложения по "упрощенке" для малого и среднего бизнеса в сфере компьютерных технологий. Компании смогут отчислять в бюджет всего один процент от доходов.

Фото: EPA
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Право на льготу получат организации, чьим основным видом деятельности является разработка ПО, консультации или иные работы в сфере IT, при условии, что выручка по этим направлениям в отчетном налоговом периоде составит не менее 70 процентов общей суммы доходов.

В такой фирме должно быть не менее трех сотрудников, а начисленная им заработная плата не должна опускаться ниже средней по отрасли (по данным Воронежстата за декабрь 2019 года, это 50,8 тысячи рублей).

В связи с понижением ставки по "упрощенке" для IT-бизнеса областная казна может потерять около 100 миллионов рублей в год. Однако законодатели рассчитывают, что в перспективе эти выпадающие доходы будут компенсированы приростом валового регионального продукта и отчислений айтишников по налогам.

Ослабление налогового бремени, как ожидается, позволит воронежским IT-компаниям создать около 250 высококвалифицированных рабочих мест уже в первый год действия закона.

У Кузбасса новый герб

В Кузбассе в марте вступает в силу закон о региональной символике. Депутаты областного Заксобрания утвердили обновленный облик герба и флага.

Герб остался без дубового венка, даты основания Кемеровской области (1943 год) и террикона. Последний - отвал горной породы, являющийся признаком угледобывающего региона, - заменили пирамидой. Кроме того, у золотой короны, венчающей герб, теперь остроконечные зубцы. При этом цветовая гамма главного символа Кузбасса не изменилась.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Прежняя версия герба действовала с 2002 года. А в 2019 году Геральдический совет при президенте России признал ее неудовлетворительной (в частности, в поле щита запрещаются любые надписи). И отказался регистрировать герб в государственном реестре.

Как рассказал спикер парламента Кузбасса Вячеслав Петров, областная комиссия по разработке нового герба, чтобы привести его в соответствие с требованиями, проделала большую работу. Эксперты подготовили варианты эскизов и вынесли их на обсуждение общественности. Тот, что получил массовую поддержку участников онлайн-голосования, и рассмотрели депутаты.

Старые герб и флаг Кузбасса будут действовать наравне с новыми, пока продолжается переходный период - до 1 января 2021 года.

Ветеранам войны доплатят за ремонт

На Орловщине ввели разовые выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны - средства предоставят им в 2020 году на ремонт жилья.

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Указ об этом подписал губернатор Андрей Клычков. Для проведения текущего ремонта выделят по 50 тысяч рублей, капитального - по 200 тысяч. Расходы полностью лягут на бюджет региона.

- Право на получение выплат имеют инвалиды и участники Великой Отечественной, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с ФЗ "О ветеранах" и указом президента "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", если они проживают в помещениях, требующих ремонта, - пояснили в правительстве Орловской области.

Грудничкам добавят на молоко

В Калужской области с марта этого года малышам, появившимся на свет на территории региона, будут дарить комплекты "Подарок новорожденному" с предметами первой необходимости. На каждый подарок из бюджета области выделят около 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, проиндексированы средства на обеспечение полноценным питанием детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании. В месяц на одного ребенка выделяется 997 рублей.

В детсад возьмут без очереди

В Самарской области доктора и медсестры поликлиник и "Скорой помощи" смогут без очереди отдавать малышей в детсады. Такую льготу для медиков ввели в регионе с марта 2020 года на пять лет.

Фото: Пресс-служба Минприроды
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Благодаря новой мере соцподдержки рассчитывают закрыть вакансии в основном в городских поликлиниках. Сейчас в первичном звене не хватает 198 врачей общей практики и терапевтов, а также 250 узких специалистов. Также остро ощущается нехватка 1027 медработников среднего звена.

Анкетирование врачей и медсестер показало, что некоторые готовы выйти на работу в госполиклиники, если их малышей возьмут в ясли. Но сейчас детсадов в Самаре не хватает, поэтому и решили ввести льготу по внеочередному зачислению малышей медиков. Уже в 2020 году доктора смогут устроить в дошкольные учреждения 483 ребятишек, в 2021 году- 564, в 2022 году - 522 малышей.

Почти 4,5 тысячи на бродячего кота

В Воронежской области приняли закон об обращении с бездомными животными. Полномочия по отлову, стерилизации и эвтаназии таких зверей переданы муниципалитетам, финансирование же будет выделяться из казны региона - по заявкам.

В среднем на одно животное потребуется, по предварительным данным, 4410 рублей.

Фото: iStock
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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 40 процентов отловленных зверей будут усыплять, остальных - стерилизовать, прививать от бешенства, подлечивать и выпускать на прежние места обитания. Зарегистрированных приютов для "ничьих" собак и кошек в регионе нет.

Чем объясняется именно такой расклад? Расчеты областного управления ветеринарии основаны на данных об отлове и эвтаназии зверей в 2016-2018 годах - на территориях, где были обнаружены очаги бешенства. Специалисты ежегодно ловили около двух тысяч бродячих животных, усыпляли в среднем 30 процентов из них. Еще около 8 процентов пойманных собак и кошек, по опыту Тульской области (там есть восемь пунктов передержки бездомных зверей), приходится также подвергать эвтаназии из-за неизлечимых заболеваний или последствий травм, несовместимых с жизнью.

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