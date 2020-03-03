Первый в России коллективный иск потребителей передан в районный суд

Группа расстроенных женщин подала иск к производителю косметики, продававшему через интернет товар с дешевым антибиотиком в составе. О скрытых опасных свойствах косметики не сообщалось, в итоге женщины покупали химического кота в мешке.

Клиенты не раз жаловались в комментариях на раздражение кожи, возникшее после использования косметики. А затем собрались вместе и подали коллективную жалобу в суд.

С 1 октября прошлого года вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, прописывающие правила подачи коллективных исков.

"Сила коллективных исков в том, что защищаются права не каждого в отдельности, а сразу группы лиц", - говорит адвокат Ирина Цветкова.

Несколько месяцев иск рассматривал мировой суд. Роспотребнадзор фактически занял сторону потребителей, оштрафовав производителя косметики на 200 тысяч рублей за введение потребителей в заблуждение и нарушение требований технического регламента "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

53 истца объединились через сервис судебного финансирования в интернете и подали коллективный иск к производителю некачественной косметики

При этом само дело было передано для рассмотрения в вышестоящий суд - Московский районный суд Чебоксар, где разбирательство начнется с самого начала. В процессе же рассмотрения первого коллективного иска обнаружились некоторые технические проблемы.

"Как мы видим, в ходе рассмотрения первого в России коллективного иска по новым правилам возникает много практических вопросов и всплывает много нюансов, - говорит Ирина Цветкова. - Например, выясняется, что суды технически не оснащены для работы по таким искам. Также в связи с привлечением новых истцов и увеличением суммы требований иск передан от мирового судьи в районный суд".

Сейчас иски по защите прав потребителей до 100 тысяч рублей подсудны мировым судьям, но сумма иска может увеличиваться, когда к иску будут присоединяться новые истцы. Закон это разрешает. В итоге дело необходимо передавать в вышестоящий суд,

По словам адвоката, наверное, правильно было бы рассматривать групповые иски сразу в районном суде, так как последующая передача дела из одного суда в другой значительно удлиняет сроки рассмотрения и ведет к удорожанию процесса.

"Также выясняется, что суды технически не оснащены для работы с коллективными исками, - говорит Ирина Цветкова. - В частности, не продумана система информирования потенциальных истцов о начавшемся процессе, нет возможности приобщать документы в электронном виде и много других моментов, затрудняющих правосудие".

Институт коллективных исков призван упростить гражданам защиту своих прав: когда нарушение однотипно, не надо каждому индивидуально проходить судебную процедуру, достаточно подать коллективный иск.

Ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие. В общем, любые организации, способные нарушить права массы граждан.

"Мы стоим на пороге нового правосудия, - говорит Ирина Цветкова. - Ускорились все жизненные процессы.

Купить товар в интернете можно за 5 минут, но на возвращение денег за некачественный товар иногда потребуются годы. Необходимы технологии для ускорения и упрощения рассмотрения всех категорий споров, в том числе и коллективных исков".

Юрист Софья Жалялова, представляющая интересы истцов в коллективном иске, сообщила, что в марте суд приступит к рассмотрению иска.

"Несмотря на задержку в процессе, мы движемся в правильном направлении, - полагает она. - Мы рассчитываем на положительное решение, тем более Роспотребнадзор фактически поддержал наших истцов".