Суд закрыл Burger King в центре Нижнего Новгорода из-за нарушений

Решением Нижегородского районного суда деятельность предприятия общественного питания Burger King на площади Горького приостановлена на 60 суток. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Нарушения в деятельности кафе были выявлены в ходе внеплановой проверки. В их числе - неправильная работа системы вытяжной вентиляции: она выведена вдоль окон административно-жилого дома. В свою очередь, система вытяжной общеобменной вентиляции не эксплуатируется вообще.

Также проверка показала, что уровень шума в квартирах дома, где расположено заведение, не соответствует гигиеническим нормативам: виной тому оборудование предприятия. Протокол об административных правонарушениях был направлен в Нижегородский районный суд.