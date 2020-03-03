Новости

Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 19:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Стадион ждет

Суперкубок УЕФА пройдет на "Казань Арене"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о том, что встреча за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в столице Татарстана.

Матч, открывающий европейский сезон, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона, состоится на "Казань Арене".

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Владимир Быстров: Я не тренер. Тренеришка. Помощничек

Стадион был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. Там прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. На "Казань Арене" домашние матчи проводит "Рубин".

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий отметил, что выбор сделан достойный: "В России Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани - это честь".

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы