На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о том, что встреча за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в столице Татарстана.

Матч, открывающий европейский сезон, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона, состоится на "Казань Арене".

Стадион был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. Там прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. На "Казань Арене" домашние матчи проводит "Рубин".

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий отметил, что выбор сделан достойный: "В России Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани - это честь".