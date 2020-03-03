В Башкирии леса начнут выращивать с помощью биопрепаратов. Перед тем как массово внедрить ноу-хау, влияние биопрепаратов на рост саженцев собираются изучить на опытных участках в каждой климатической зоне республики. Это произойдет впервые в России.

Мало просто воткнуть саженцы в землю. Еще нужно добиться их стопроцентной приживаемости. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- Ожидается, что приживаемость посадочного материала, удобренного биопрепаратами, достигнет 100%, сейчас в среднем она составляет 80-85%. Кроме того, специалисты предполагают, что повысится устойчивость к засухе, что актуально для южных районов республики. Также саженцы будут быстрее расти, - сообщил заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Венер Вахитов.

Традиционно биопрепараты используют в аграрном секторе, но ученые предложили попробовать их и в лесной отрасли, где решаются масштабные задачи. К 2024 году по проекту "Сохранение лесов" каждый утраченный гектар леса должен получить замену. Это значит, что предстоит восстановить лес и обеспечить уход за ним на огромной территории. Только в 2019 году лес в Башкирии восстановлен на площади 14,9 тысячи гектаров при плане 13,5 тысячи.

"Зеленый конвейер" работает без сбоев. Выращиванием посадочного материала занимаются более 100 питомников. Количество саженцев уже перевалило за 62 тысячи штук. Половину запаса решено использовать в посадках следующего года. При благополучной перезимовке это количество полностью обеспечивает потребности. Для озеленения населенных пунктов в прошлом году в питомниках выращено около 50 тысяч штук крупномеров.

Но мало посадить деревья, надо добиться их стопроцентной приживаемости. Что и предполагается сделать с помощью биопрепаратов.

- Надеемся, что при успешном проведении эксперимента мы сможем выращивать посадочный материал уже в промышленных масштабах, - подчеркнул Венер Вахитов.

Башкирия признана одним из самых зеленых и чистых регионов в Европейской части России. Только по площади липовых насаждений, а это более одного миллиона гектаров, республика занимает первое место в России. Всего же лес занимает 6,3 млн гектаров.