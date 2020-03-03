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03.03.2020 18:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Саженцы подсадят на препараты

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
В Башкирии леса начнут выращивать с помощью биопрепаратов. Перед тем как массово внедрить ноу-хау, влияние биопрепаратов на рост саженцев собираются изучить на опытных участках в каждой климатической зоне республики. Это произойдет впервые в России.
Мало просто воткнуть саженцы в землю. Еще нужно добиться их стопроцентной приживаемости. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Мало просто воткнуть саженцы в землю. Еще нужно добиться их стопроцентной приживаемости. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Мало просто воткнуть саженцы в землю. Еще нужно добиться их стопроцентной приживаемости. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- Ожидается, что приживаемость посадочного материала, удобренного биопрепаратами, достигнет 100%, сейчас в среднем она составляет 80-85%. Кроме того, специалисты предполагают, что повысится устойчивость к засухе, что актуально для южных районов республики. Также саженцы будут быстрее расти, - сообщил заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Венер Вахитов.

Традиционно биопрепараты используют в аграрном секторе, но ученые предложили попробовать их и в лесной отрасли, где решаются масштабные задачи. К 2024 году по проекту "Сохранение лесов" каждый утраченный гектар леса должен получить замену. Это значит, что предстоит восстановить лес и обеспечить уход за ним на огромной территории. Только в 2019 году лес в Башкирии восстановлен на площади 14,9 тысячи гектаров при плане 13,5 тысячи.

Фото: REUTERS
Выгоревшие леса можно восстанавливать в 3-4 раза быстрее

"Зеленый конвейер" работает без сбоев. Выращиванием посадочного материала занимаются более 100 питомников. Количество саженцев уже перевалило за 62 тысячи штук. Половину запаса решено использовать в посадках следующего года. При благополучной перезимовке это количество полностью обеспечивает потребности. Для озеленения населенных пунктов в прошлом году в питомниках выращено около 50 тысяч штук крупномеров.

Но мало посадить деревья, надо добиться их стопроцентной приживаемости. Что и предполагается сделать с помощью биопрепаратов.

- Надеемся, что при успешном проведении эксперимента мы сможем выращивать посадочный материал уже в промышленных масштабах, - подчеркнул Венер Вахитов.

Башкирия признана одним из самых зеленых и чистых регионов в Европейской части России. Только по площади липовых насаждений, а это более одного миллиона гектаров, республика занимает первое место в России. Всего же лес занимает 6,3 млн гектаров.

Общество Природа Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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