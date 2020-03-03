В Оренбуржье обвиняемый в зале суда ранил себя и пристава

В Оренбуржье начата доследственная проверка по факту ЧП в зале суда: на процессе обвиняемый нанес ранения себе и судебному приставу.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, инцидент случился накануне в Сорочинском районном суде в ходе оглашения приговора 48-летнему мужчине за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Ранее фигурант уже был судим за наркопреступление.

- Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания, - пояснили в надзорном ведомстве. - Страж порядка, пытавшийся отобрать запрещенный предмет, получил раны руки и ноги, себе подсудимый порезал шею.

Правоохранительные органы под контролем прокуратуры проверяют все обстоятельства происшествия.