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03.03.2020 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье обвиняемый в зале суда ранил себя и пристава

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбуржье начата доследственная проверка по факту ЧП в зале суда: на процессе обвиняемый нанес ранения себе и судебному приставу.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Как сообщила прокуратура Оренбургской области, инцидент случился накануне в Сорочинском районном суде в ходе оглашения приговора 48-летнему мужчине за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Ранее фигурант уже был судим за наркопреступление.

- Во время назначения наказания подсудимый нанес колюще-режущим предметом резаные раны себе и судебному приставу, обеспечивавшему порядок в зале судебного заседания, - пояснили в надзорном ведомстве. - Страж порядка, пытавшийся отобрать запрещенный предмет, получил раны руки и ноги, себе подсудимый порезал шею.

Правоохранительные органы под контролем прокуратуры проверяют все обстоятельства происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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