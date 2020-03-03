Мода на снос ларьков и торговых павильонов катком прокаталась по городам ПФО. Под горячую руку городским властям попадались все подряд - остановочные павильоны, точки горячего питания, газетные киоски. Не стала исключением и Пенза. Два года назад в городе выявили около полутора сотен якобы незаконно установленных ларьков и начали зачистку.

На днях Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил за предпринимателями из Пензы право на размещение объектов нестационарной торговли. Созданный прецедент может изменить расстановку сил на торговом рынке.

Сколько за два года снесли ларьков, доподлинно не известно, данные разнятся. Часть предпринимателей добровольно свернули бизнес, который перестал приносить прибыль из-за сокращения ассортимента и наступления крупных торговых сетей. Но небольшой группе индивидуальных предпринимателей, объединившейся в Союз участников нестационарной торговли Пензы, удалось отстоять право и оставить свой невеликий бизнес на прежнем месте.

- Наши ларьки стояли десять-двадцать лет и никому не мешали. Мы исправно платили арендную плату за землю под объектами. Торговля фейерверками кормит нашу семью. Можно сказать, что мы - самозанятые. До пенсии осталось немного, куда деваться? - рассказывает предприниматель из Пензы Артем Хинчагов.

В 2016 году мэрия в одностороннем порядке без объяснения причины прислала уведомление о расторжении бессрочного договор аренды земельного участка, на котором находился "фейеричный" павильон. Такие же уведомления получили другие ИП, которым принадлежали около 40 объектов в разных концах города.

- Когда мы заключали договор аренды земли, особо не обращали внимания на прописанные условия. Мэрия выделила участок - или бери и работай, или сиди без дела. Детали никто не обсуждал. Оказывается, в документе был пункт о возможности одностороннего расторжения договора со стороны городских властей. Дело по земле мы проиграли, - рассказывает Артем Хинчагов.

Примечательно, что даже после расторжения договора мэрия продолжает принимать арендную плату за участки, а работающие на них арендаторы - исправно платить. Вскоре предприниматели написали заявления о предоставлении им земли (в которую уже вложены немалые средства) в пользование через аукцион, как требовало изменившееся законодательство. Но и в этом им отказали. Вместо юридического урегулирования конфликта мэрия перешла в наступление с привлечением тяжелой техники - кранов и тракторов. Начались сносы ларьков.

В постановлении о сносе юристы мэрии ссылались на то, что ларьки установлены незаконно, так как не отражены в схеме размещения нестационарных объектов, утвержденной в 2010 году министерством сельского хозяйства Пензенской области. При этом какие-то объекты в нее вошли, а какие-то - нет. Логику принятия решения коллегам по несчастью уловить было сложно.

В 2016 году приказом минсельхоза в схему внесли изменения, которые позволили администрации города Пензы произвольно пересматривать ранее предусмотренные места размещения нестационарных торговых объектов.

Началась вторая волна судебных исков по вновь открывшимся обстоятельствам. Сначала Пензенский областной суд, а затем окружной в Нижнем Новгороде удовлетворили иск неформального объединения пензенских предпринимателей. Правда, за время судебной тяжбы число членов Союза участников нестационарной торговли Пензы сократилось с 40 до восьми человек. Кто-то разорился, кто-то перестал верить в победу над бюрократической системой.В суде предприниматели предъявили подписи тысяч горожан, которые не возражали против размещения ларьков. Они оказались нужны дачникам, пассажирам общественного транспорта, даже водителям маршруток - на конечной они могли выпить кофе и воспользоваться туалетом, другой инфраструктуры городские власти для них не создали. Но эти доводы в суде особой силы не имели.

- Иск предпринимателей поддержали УФАС и областная прокуратура. Они также сочли порядок размещения объектов нестационарной торговли нарушающим права отдельных лиц. В результате суд признал недействующими отдельные положения приказа регионального минсельхоза от 2010 года, поскольку они создают возможность необоснованного препятствования деятельности хозяйствующих субъектов, а это запрещено Федеральным законом "О конкуренции", - пояснил адвокат, член Общественной палаты Пензенской области Алексей Богородицкий.

В мэрии Пензы пока никак не прокомментировали решение суда. Будет ли оно обжаловано, тоже не известно.

Кстати

Недавно региональные власти потребовали снести ларьки в Пензе, которые выдавали микрозаймы под драконовские проценты. Как выяснилось, сделать это невозможно по другой причине. Земля под ними каким-то образом оказалась оформлена в собственность, и дальнейшее разбирательство обещает быть еще более затяжным.