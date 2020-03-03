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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Победа в розницу

Пензенские предприниматели в суде отстояли право на нестационарную торговлю
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 45(8099)
Мода на снос ларьков и торговых павильонов катком прокаталась по городам ПФО. Под горячую руку городским властям попадались все подряд - остановочные павильоны, точки горячего питания, газетные киоски. Не стала исключением и Пенза. Два года назад в городе выявили около полутора сотен якобы незаконно установленных ларьков и начали зачистку.

На днях Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил за предпринимателями из Пензы право на размещение объектов нестационарной торговли. Созданный прецедент может изменить расстановку сил на торговом рынке.

Фото: iStock
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Сколько за два года снесли ларьков, доподлинно не известно, данные разнятся. Часть предпринимателей добровольно свернули бизнес, который перестал приносить прибыль из-за сокращения ассортимента и наступления крупных торговых сетей. Но небольшой группе индивидуальных предпринимателей, объединившейся в Союз участников нестационарной торговли Пензы, удалось отстоять право и оставить свой невеликий бизнес на прежнем месте.

- Наши ларьки стояли десять-двадцать лет и никому не мешали. Мы исправно платили арендную плату за землю под объектами. Торговля фейерверками кормит нашу семью. Можно сказать, что мы - самозанятые. До пенсии осталось немного, куда деваться? - рассказывает предприниматель из Пензы Артем Хинчагов.

В 2016 году мэрия в одностороннем порядке без объяснения причины прислала уведомление о расторжении бессрочного договор аренды земельного участка, на котором находился "фейеричный" павильон. Такие же уведомления получили другие ИП, которым принадлежали около 40 объектов в разных концах города.

- Когда мы заключали договор аренды земли, особо не обращали внимания на прописанные условия. Мэрия выделила участок - или бери и работай, или сиди без дела. Детали никто не обсуждал. Оказывается, в документе был пункт о возможности одностороннего расторжения договора со стороны городских властей. Дело по земле мы проиграли, - рассказывает Артем Хинчагов.

Примечательно, что даже после расторжения договора мэрия продолжает принимать арендную плату за участки, а работающие на них арендаторы - исправно платить. Вскоре предприниматели написали заявления о предоставлении им земли (в которую уже вложены немалые средства) в пользование через аукцион, как требовало изменившееся законодательство. Но и в этом им отказали. Вместо юридического урегулирования конфликта мэрия перешла в наступление с привлечением тяжелой техники - кранов и тракторов. Начались сносы ларьков.

В постановлении о сносе юристы мэрии ссылались на то, что ларьки установлены незаконно, так как не отражены в схеме размещения нестационарных объектов, утвержденной в 2010 году министерством сельского хозяйства Пензенской области. При этом какие-то объекты в нее вошли, а какие-то - нет. Логику принятия решения коллегам по несчастью уловить было сложно.

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В 2016 году приказом минсельхоза в схему внесли изменения, которые позволили администрации города Пензы произвольно пересматривать ранее предусмотренные места размещения нестационарных торговых объектов.

Началась вторая волна судебных исков по вновь открывшимся обстоятельствам. Сначала Пензенский областной суд, а затем окружной в Нижнем Новгороде удовлетворили иск неформального объединения пензенских предпринимателей. Правда, за время судебной тяжбы число членов Союза участников нестационарной торговли Пензы сократилось с 40 до восьми человек. Кто-то разорился, кто-то перестал верить в победу над бюрократической системой.В суде предприниматели предъявили подписи тысяч горожан, которые не возражали против размещения ларьков. Они оказались нужны дачникам, пассажирам общественного транспорта, даже водителям маршруток - на конечной они могли выпить кофе и воспользоваться туалетом, другой инфраструктуры городские власти для них не создали. Но эти доводы в суде особой силы не имели.

- Иск предпринимателей поддержали УФАС и областная прокуратура. Они также сочли порядок размещения объектов нестационарной торговли нарушающим права отдельных лиц. В результате суд признал недействующими отдельные положения приказа регионального минсельхоза от 2010 года, поскольку они создают возможность необоснованного препятствования деятельности хозяйствующих субъектов, а это запрещено Федеральным законом "О конкуренции", - пояснил адвокат, член Общественной палаты Пензенской области Алексей Богородицкий.

В мэрии Пензы пока никак не прокомментировали решение суда. Будет ли оно обжаловано, тоже не известно.

Кстати

Недавно региональные власти потребовали снести ларьки в Пензе, которые выдавали микрозаймы под драконовские проценты. Как выяснилось, сделать это невозможно по другой причине. Земля под ними каким-то образом оказалась оформлена в собственность, и дальнейшее разбирательство обещает быть еще более затяжным.

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