В Саранске простились с народной артисткой РСФСР Марией Антоновой

Аплодисментами проводили в последний путь жители Саранска народную артистку РСФСР и Мордовии Марию Антонову. Самая знаменитая певица республики скончалась 1 марта на 94-м году жизни.

Церемония прощания с всенародно любимой артисткой состоялась в Русском драматическом театре. Многочисленные поклонники творчества певицы пришли сюда, чтобы выразить бесконечное уважение к ее таланту. Она была первой, кто открыл миру мордовскую песню. В 1957 году выступление молодой певицы на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве произвело настоящий фурор: она была удостоена звания лауреата и двух золотых медалей. С тех пор прозвучавшая на форуме песня "Умарина" (в переводе с мордовского "яблоня") стала неофициальным гимном республики.

- Творчество Марии Антоновой знали и ценили далеко за пределами нашей республики, - отметила вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова. - Она по праву считалась одной из лучших лирических исполнительниц России.

Песни в исполнении Марии Антоновой давно стали музыкальной визитной карточкой Мордовии. С гастролями она объехала весь Советский Союз и десятки стран зарубежья. Помимо мордовских напевов, репертуар певицы включал в себя русские народные песни, романсы. Свой неповторимый голос она сохранила до глубокой старости.

- Так получилось, что с Марией Антоновой связана вся моя профессиональная жизнь, - поделился бессменный аккомпаниатор певицы, заслуженный артист республики Александр Агаджанов. - Когда я начал работать с ней, она уже была примой, а я - еще студентом. Но мы быстро нашли общий язык. Несмотря на известность и славу, она всегда оставалась простым и искренним человеком, напрочь лишенным "звездной болезни".

Прощальным аккордом на траурном митинге прозвучал отрывок из знаменитой "Умарины" в исполнении близкой подруги певицы - народной артистки Мордовии Нины Марковой.

Досье "РГ"

Мария Антонова родилась в селе Левжа Рузаевского района МАССР 24 августа 1926 года. В 1945 году окончила Мордовскую студию при Саратовской консерватории. Карьеру начинала артисткой хора музыкального театра республики, а в 1948 году стала солисткой ансамбля песни и танца "Умарина". C 1955 по 1993 год - солистка Мордовской филармонии. В 1969 году ей было присвоено звание народной артистки МАССР, а в 1980-м - народной артистки РСФСР. Почетный гражданин Республики Мордовия.