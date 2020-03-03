В жилом доме Самары произошел взрыв газа

В Самаре на улице Арцебушевской в жилом деревянном многоквартирном двухэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось примерно в 20 часов по местному времени. По приезду спасатели обнаружили, что в доме рухнула перегородка.

По предварительным данным, пострадали семь человек, из них трое детей, которых медики увезли в больницу.

Сейчас идет операция по извлечению из-под завалов женщины. Возможно, там еще находится мужчина.

Уточняется информация о количестве жильцов в доме.