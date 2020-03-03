Новости

В жилом доме Самары произошел взрыв газа 20:03
Прокуратуру Чувашии возглавил Александр Евграфов 19:58
У Сергея Есенина появилась страница в Instagram 19:34
Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных 19:32
Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика 19:27
Министр обороны РБ обсудил с послом России сотрудничество в военной сфере 19:18
Поветкин сразится с Уайтом за звание претендента на титул WBC 19:15
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен 18:55
Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса 18:55
Завершено расследование дела об убийстве аспирантки историком Соколовым 18:45
В Лосином острове выпустили на волю лосиху Дину 18:40
АСВ начало отбор "охотников" за активами беглых банкиров 18:32
Комитет одобрил поправку в Конституцию о детях как о достоянии России 18:26
Комитет поддержал поправку в Конституцию о языковом многообразии 18:24
Вологодская банда пойдет под суд за похищение людей и вымогательство 18:16
Михаил Мишустин принимает поздравления с днем рождения 18:12
В православном соборе в Токио больных попросили не посещать богослужения 18:12
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра 18:11
Беларусь и Россия обсудили опыт развития предпринимательства на селе 18:06
Комитет поддержал поправку о недопустимости отчуждения территорий РФ 18:03
В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В жилом доме Самары произошел взрыв газа

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самаре на улице Арцебушевской в жилом деревянном многоквартирном двухэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: МЧС России по РК
В Элисте в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

ЧП случилось примерно в 20 часов по местному времени. По приезду спасатели обнаружили, что в доме рухнула перегородка.

По предварительным данным, пострадали семь человек, из них трое детей, которых медики увезли в больницу.

Сейчас идет операция по извлечению из-под завалов женщины. Возможно, там еще находится мужчина.

Уточняется информация о количестве жильцов в доме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих