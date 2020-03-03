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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто в лес? Кто по дрова?

Вице-премьер Виктория Абрамченко: Мы должны знать все о каждой партии древесины
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
В ближайшее время лесную отрасль России ждут серьезные изменения: пересмотр Стратегии лесного комплекса, возвращение государственной лесной охраны, новые механизмы реализации древесины, законодательные новации. Об этом во вторник сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в Иркутске на совещании, посвященном развитию лесопромышленного комплекса.
Лесную отрасль России ждут серьезные изменения. Фото: REUTERS Лесную отрасль России ждут серьезные изменения. Фото: REUTERS
Лесную отрасль России ждут серьезные изменения. Фото: REUTERS

Как подчеркнула Виктория Абрамченко, лесной отрасли нужны новые ориентиры. Во-первых, комплексный охват всех вопросов - от лесоустройства до глубокой переработки древесины и ее дальнейшей реализации, развития смежных отраслей. В ближайшее время правительству предстоит сформировать новую Стратегию лесного комплекса, которая в отличие от существующей, акцентированной преимущественно на глубокую переработку леса, должна охватить все процессы отрасли.

Во-вторых, повышение прозрачности всех процессов. Для этого предстоит доработать систему ЛесЕГАИС, в том числе подключить к ней Федеральную налоговую службу и таможенников.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Дмитрий Кобылкин: Нужно максимально пролить свет на реализацию древесины

- Мы должны отслеживать: откуда происходит конкретная партия леса, что это за древесина - круглый лес, пиломатериал, ДСП, у кого есть право продавать эту древесину, какие сделки заключены. ЛесЕГАИС должна стать юридически значимым инструментом, в котором будут заключаться сделки с подтверждением законности происхождения древесины, - отметила вице-премьер. - Кроме того, у системы должна появиться картографическая основа. Сегодня этот документ скорее учетный, где фиксируется добровольная информация, поступающая из регионов.

Виктория Абрамченко также отметила, что в ближайшее время будет сформировано несколько важных законодательных инициатив. Прежде всего введение в широкую практику реализации древесины на торгах через товарную биржу. В Иркутской области и ряде других регионов в порядке эксперимента через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу уже несколько лет продается древесина, заготовленная лесхозами во время санитарных рубок. Сейчас же речь идет о том, чтобы большая часть леса, заготовленного в стране, реализовывалась таким способом. Как когда-то на биржевые механизмы были переведены сделки с нефтепродуктами.

Кроме того, планируется пересмотреть ответственность лесопользователей и внести соответствующие поправки в законодательство.

Там, где арендаторы ответственно относятся к своим участкам, занимаются полноценным лесовосстановлением, содержат свои питомники, меньше пожаров и выше доходность

- Как показывает практика, в тех субъектах, где арендаторы ответственно относятся к своим участкам, меньше пожаров и выше доходность. Такие арендаторы занимаются полноценным лесовосстановлением, содержат свои питомники, - пояснила вице-премьер.

Эти меры, безусловно, потребуют обновления данных лесоустройства. Как прозвучало на совещании, сегодня органы власти, по сути, не знают, сколько леса в стране, они ориентируются на данные статистики, которые могут серьезно расходиться с реальным положением дел. Даже на примере Иркутской области, где, по официальным данным, леса занимают 92% ее площади и при этом из года в год осваивается менее половины расчетной лесосеки, простой взгляд с вертолета заставляет усомниться в этих цифрах.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В то же время лесопользователи отмечают, что нередко на арендованных ими участках запасы древесины по факту превышают объемы, указанные в документах лесоустройства. Даже оставаясь в границах своей деляны, предприниматель рискует нарубить лишнего и оказаться нарушителем.

Вместе с тем к темпам и качеству лесоустройства, проводимому в регионах, возникает масса вопросов. Поэтому разработан законопроект, который предлагает весь объем соответствующих мероприятий перевести на федеральный уровень. Это позволит систематизировать работу, увеличить объемы и в конечном счете снизит уровень криминала в лесах.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что новая лесная политика не должна остаться исключительно сферой минприроды. Она требует комплексного межотраслевого подхода с участием минпромторга, минстроя, Рослесхоза, Росреестра, надзорных и контрольных ведомств, и, конечно, регионы не должны оставаться в стороне.

Вице-премьер два дня находилась в поездке по Иркутской области, причем второй день был полностью посвящен лесным вопросам. До совещания Виктория Абрамченко с главой минприроды Дмитрием Кобылкиным на вертолете облетела ближайшие к Иркутску лесные деляны, лично убедившись в масштабе вырубок в регионе, в том числе незаконных.

Виктория Абрамченко уверена, что новая лесная политика не должна остаться исключительно сферой минприроды. Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области
Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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