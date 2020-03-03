Пожароопасный сезон 2020 года будет сложным и может быть открыт уже 1 апреля. Об этом заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании в Иркутске. "По прогнозам, предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным, поэтому времени у нас на раскачку нет", - сказал он.

По его словам, в этом году в числе первых загорятся леса на востоке Тывы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. "С учетом предварительного прогноза пересмотрены сроки подготовки парашютистов-десантников "Авиалесоохраны". В этом году они приступили к тренировкам на две недели раньше обычного", - отметил Аноприенко.

Объем субвенций регионам на охрану лесов составил в 2020 году 6,2 миллиарда рублей

До 13 марта ведомство должно завершить комплексную оценку готовности регионов к пожароопасному сезону. Готовиться к нему начали уже в декабре 2019-го. Тогда регионы получили 32,9 млрд рублей субвенций. Объем субвенций на охрану лесов составил 6,2 млрд рублей: 2,5 млрд - на авиационный мониторинг, 1,07 млрд - на тушение, 2,6 млрд - на противопожарные мероприятия.

Ранее "Авиалесоохрана" прогнозировала, что уровень опасности возникновения лесных пожаров этой весной может превысить средние многолетние значения в большинстве федеральных округов.

"Однако лесные планы регионов до сих пор не приведены в соответствие с требованиями. Главам субъектов РФ необходимо проконтролировать завершение этой работы до начала весеннего пожароопасного периода", - отметил Сергей Аноприенко. По состоянию на 2 марта представлен 81 сводный план тушения лесных пожаров из 83, согласовано - 73, утверждено - 10 (Вологодская, Орловская, Курская, Рязанская, Тамбовская, Тульская области, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край, ЕАО). После утверждения губернаторами до 20 марта сводных планов Рослесхоз сформирует план межрегионального маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2020 год. Регионы планируют закупить в этом году около девяти тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.

20 процентов лесных пожаров (2778 пожаров на 1056,2 тысячи га) в 2019 году было зарегистрировано на арендуемых лесных участках

Кроме того, ведомство пересматривает зоны пожаротушения (сокращает зоны контроля и переводит их в активно охраняемую территорию). "Неохраняемые зоны существовали еще с советских времен, но действующая на тот момент система охраны лесов наряду с освоенностью территорий, развитием малой авиации, местных аэропортов и большой плотностью населения позволяли содержать неохраняемые территории объемом 250 млн гектаров", - напомнил глава Рослесхоза. Сейчас ситуация изменилась, а таких территорий более 300 га. Рослесхоз уже подготовил изменения в правила тушения, одна из задач которых - сокращение необслуживаемых зон контроля.