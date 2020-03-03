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03.03.2020 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минприроды представило основы Стратегии развития лесной отрасли

Текст: Елена Березина
Минприроды приступило к подготовке Стратегии развития лесной отрасли. Ее цель - создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых ресурсах, а по сути, полноценного экономически эффективного лесного хозяйства. Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании в Иркутске во главе с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Во-первых, необходимо повысить управляемость отраслью, опираясь на выверенный актуальный массив всей информации. Для этого мы создаем Единую информационную систему "Леса России", увязанную с базами данных Росреестра, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, МВД и другими структурами. Источником информации станут сведения государственного лесного реестра в электронном виде, а также обновленные материалы лесоустройства. Причем, лесоустроительные работы должны проводиться в первую очередь на приоритетных для использования территориях. Соответствующие изменения в законодательство нами подготовлены", - подчеркнул министр.

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Вторым важным условием Дмитрий Кобылкин назвал создание условий для финансовой самодостаточности региональных учреждений - лесхозов. Для ведения лесного хозяйства на непереданных в аренду участках, а это 70 процентов от площади всего лесного фонда, необходимо наделить лесхозы дополнительными хозяйственными функциями.

"Для повышения эффективности и качества контроля предлагается возродить лесную охрану на местах. Фактически, вернуть хозяина в лес. Государственный лесной надзор намерены закрепить на федеральном уровне. Соответствующий законопроект дорабатывается в Аппарате Правительства", - отметил Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, министр проинформировал, что в настоящее время план по донастройке системы учета древесины ЛесЕГАИС с введением в нее электронного сопроводительного документа и увязки с системами разных ответственных структур подготовлен Минприроды и Рослесхозом и 17 февраля внесен в Правительство.

Кроме того, создается специальный проектный офис, который займется подготовкой и реализацией Стратегии развития лесной отрасли, объединением всех программ и проектов Минприроды, Минпромторга и Минстроя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава Минприроды России сообщил, что пришло время возвращать долги отрасли и "на один изъятый гектар - один, а лучше два гектара - вновь выращенных - и даже рукотворных лесов".

Несмотря на борьбу с лесными пожарами, человеческий фактор доминирует в причинах возгораний. "Абсолютно очевидно, что без повышения эффективности правоприменительной практики решить проблему невозможно. В 2019 году было возбуждено 508 уголовных дел и лишь 50 человек по всей стране понесли реальное наказание в виде штрафов. Прошу дать поручение о проработке вопроса со всеми ответственными структурами", - заявил глава Минприроды.

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