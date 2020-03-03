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03.03.2020 19:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вышли на след

Ученые уверены, что нашли вещество тунгусского гостя
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Cибирские ученые обнаружили в озере Заповедное близ места Тунгусской катастрофы слои, в которых могут оказаться следы космического вещества. Об этом заявил заместитель директора заповедника "Тунгусский", кандидат биологических наук Артур Мейдус. Исследования озера совместно с учеными заповедника проводят специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера, Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева и Института биофизики СО РАН.
У науки есть данные лишь об одном проценте небесных тел, аналогичных Тунгусскому метеориту, остальные 99 процентов пока не выявлены. Фото: iStock У науки есть данные лишь об одном проценте небесных тел, аналогичных Тунгусскому метеориту, остальные 99 процентов пока не выявлены. Фото: iStock
У науки есть данные лишь об одном проценте небесных тел, аналогичных Тунгусскому метеориту, остальные 99 процентов пока не выявлены. Фото: iStock

Все предположения о природе Тунгусской катастрофы, произошедшей в Восточной Сибири в 1908 году, до сих пор остаются только гипотезами. По словам Мейдуса, исследования озера Заповедное дают шанс раскрыть загадку века. Дело в том, что обнаружены донные слои 1908-1910 годов, которые имеют более светлый цвет и отчетливо выделяются на фоне темной толщи, которые относят к другим годам. В них обнаружилось повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, что может говорить о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела. Теперь ученые намерены начать поиск в светлых слоях микрочастиц внеземного происхождения методом рентгенофлуоресцентного анализа c использованием синхротронного излучения. Такой тандем позволит исследовать содержание элементов с концентрациями до миллионных долей процента. И наконец поставить точку в спорах о природе феномена.

Согласно современным моделям, взрыв тунгусского объекта произошел на высоте около 8-10 км. Волна в эпицентре, идущая вертикально вниз, просто обрезала ветки деревьев, оставив нетронутыми стволы, а распространявшаяся в стороны - положила лес на территории в 2 тыс. кв. км.

Комментарий

Андрей Ольховатов, кандидат физико-математических наук, автор книги "Тунгусский феномен 1908 года"

Судя по тому, что заявил СМИ Артур Мейдус, пока ничего принципиально нового в тайне тунгусского феномена не выявлено. Все это уже было представлено в прошлом году в Японии на международной конференции "82-е Ежегодное собрание метеоритного общества". О существовании геохимических аномалий в окрестностях взрыва известно уже с полвека, однако достоверно привязать их к остаткам предполагаемого космического тела, которое вроде бы упало на Тунгуске, так и не удалось. Кроме того, эпицентр тунгусского взрыва находится в центре жерла палеовулкана) и соседствует с нефтегазоносными провинциями. Так, что это настоящая природная кладовая, в которой чего только нет... Собственно говоря, на это еще 20 лет назад указывал неформальный лидер исследований тунгусского феномена - академик Николай Владимирович Васильев. Он писал, что присутствие палеовулкана привело к появлению сложного биогеохимического фона, когда отличить "космическое" от "земного" весьма затруднительно. Кроме того, он указывает, что в 1907 году на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Ксудач, который надолго "подзамусорил" атмосферу. Обобщая, Васильев указывает, что "ни одного миллиграмма материала, который можно было бы окончательно отождествить с веществом Тунгусского метеорита, пока не найдено". С тех пор прошло два десятилетия, а существенно нового результата по поискам вещества предполагаемого тунгусского космического тела так и не появилось. Впрочем, в любом случае новые исследования на Тунгуске можно только приветствовать. Кстати, в этом году на Тунгуске планируют работать и другие исследователи с интересной программой.

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