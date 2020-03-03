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03.03.2020 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возбудили дело после отказа чиновников покупать препарат

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
В Кузбассе возбудили уголовное дело после резкого ухудшения состояния молодого человека, которому чиновники отказались покупать жизненно необходимый препарат.

Проверку опубликованных в СМИ сведений об отказе региональных чиновников обеспечивать тяжелобольного пациента из Новокузнецка дорогостоящим лекарством начали и в прокуратуре.

О том, что страдающий муковисцидозом, достигнув совершеннолетия, длительное время не может получить необходимый ему препарат "Кайстон", ранее сообщил сайт RT. Лекарство было назначено юноше консилиумом московских врачей еще в 2017 году. Однако, по информации RT, чиновники из департамента охраны здоровья населения под разными предлогами отказывались закупать препарат. Один курс лечения им стоит три миллиона рублей.

Фото: iStock
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Семья подала иск в суд и выиграла процесс. Но первую партию "Кайстона" пациент получил лишь в начале 2019 года, после завершения всех процедур обжалований судебного решения. Препарата хватило всего на пять месяцев - до совершеннолетия пациента. А чтобы продолжать лечение, молодому человеку, как посчитали чиновники, необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.

Интересно, что столичные врачи на повторном консилиуме не настаивали. Даже наоборот: были против, предупреждая, что больной может не перенести дорогу. Но поскольку у представителей кемеровского департамента оказалось другое мнение, ехать все-таки пришлось. В пути состояние парня резко ухудшилось, его сняли с поезда и отправили в Тюмень на срочную операцию по поводу разрыва легкого. Официальный представитель СУ СК по Кузбассу Надежда Ананьева сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 (халатность). В рамках расследования будет назначена экспертиза, которая поможет выяснить причины резкого ухудшения состояния юноши.

- Прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, организованная в конце февраля, продолжается, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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