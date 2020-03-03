В Новосибирске освободят зеленые зоны от несанкционированных объектов

Новости

Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха 16:28
Загородные дома стали чаще покупать в рассрочку 16:26
Тестирование на коронавирус будут проводить всем больным пневмонией 16:26
Легойда: Упоминание Бога в Конституции не нарушает светского характера государства 16:20
СК выяснит обстоятельства драки в академии МВД в Волгограде 16:15
В Петербурге задержали банду серийных похитителей из Средней Азии 16:13
Клишас: Нормативную базу по несвоевременной выплате зарплат надо обновить 16:12
Температура в столице 4 марта может побить рекорд 1959 года 16:08
Губернатор Подмосковья: Для профилактики коронавируса принимаются все меры 16:08
КамАЗ создал "Аватар" для грузовиков 16:01
В Подмосковье на карантине находятся 136 человек, вернувшихся из Китая 15:58
Audi представила кардинально другой A3 Sportback 15:43
В Австралии найден ископаемый лев размером с кошку 15:43
Президент УЕФА заявил о необходимости расширения мер по борьбе с расизмом 15:39
Лавров выступил против "пустых саммитов "нормандской четверки" 15:36
Daimler обновил Mercedes-Benz E-Class 15:26
Тверского кота "трудоустроили" в библиотеку 15:26
В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников 15:25
Тверская улица в Москве 15 марта станет пешеходной 15:20
Легойда: До конца года может состояться еще одна всеправославная встреча 15:20
Почему в Беларуси так и не наступила климатическая зима 15:18
Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником 15:18
В Петербурге создадут вертолетную службу спасения тюленят 15:04
McLaren создал 765-сильный суперкар 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске освободят зеленые зоны от несанкционированных объектов

Текст: Ася Шумилова (Новосибирск)
С самого утра третьего марта возле закрытого для посетителей центрального входа в парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Ленинском районе Новосибирска стучали молотки и жужжали бензопилы. Рабочие приступили к демонтажу двух самовольных построек, хорошо известных местным жителям, - банкетного холла "Эдем" и брошенного много лет назад его недостроенного "брата-близнеца".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Задачу - освободить городские парки и скверы от несанкционированной застройки, уродующей облик любимых мест отдыха горожан, перед профильными департаментами мэрии поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Была создана специальная комиссия, специалисты которой побывали во всех зеленых зонах, и взяли "на карандаш" все самовольные постройки. Осталось только в судебном порядке добиться их сноса, однако на деле оказалось, что владельцев некоторых объектов не так-то просто найти, поэтому решение проблемы затягивалось. Такая же ситуация была и в парке имени Кирова, где владельца "Эдема" пришлось искать буквально до момента подачи судебного иска.

Фото: Татьяна Кравченко
Более 80 тысяч новосибирских школьников обеспечат бесплатными обедами

Ровно год прошел с тех пор, как арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению исковое заявление муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова к ООО "Дива" о сносе двух несанкционированных объектов. По просьбе владельцев суд назначил проведение судебной экспертизы зданий для определения соответствия их критериям капитального строения, что являлось предметом спора. Эксперты установили, что здания не являются объектами капитального строительства. На основании этого заключения исковые требования были уточнены - снос строений, незаконно установленных на земельном участке, находящемся в праве постоянного (бессрочного) пользования МБУК "ПКиО имени С. М. Кирова". Решение суда вступило в силу 20 февраля 2020 года, после чего владелец двух самовольных построек приступил к их демонтажу за собственный счет.

- Надо отдать должное владельцу несанкционированных объектов, который после решения суда повел себя достойно, не стал прятаться от ответственности, не бросил здания, а нашел подрядчика и начал демонтаж, - рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров. - Жалоб от местных жителей на работу банкетного зала в парке, например, громкую музыку или сборище асоциальных элементов, не поступало, да дело и не в этом - владельцам надо было вовремя позаботься о том, чтобы узаконить свои объекты, а не надеяться "на авось". Бизнесменам необходимо понимать: если установить объект без разрешительных документов на муниципальном земельном участке, то придется отвечать по всей строгости закона.

Фото: Татьяна Кравченко

У директора ПКиО им. С. М. Кирова Артема Бушакова уже есть планы на территорию, которая через месяц полностью освободится от несанкционированных построек. Над преображением входной зоны в парке будут работать ландшафтные дизайнеры. Дизайн-проект подготовят в ближайшее время. По словам директора, жители Ленинского района очень любят свой парк, поэтому кардинально менять его облик нецелесообразно. Задача - сделать его более комфортным, удобным для семейного отдыха. В этом году в парке было проведено зонирование, чтобы каждому посетителю нашлось занятие по душе: детям - аттракционы, взрослым - прогулочные дорожки, скамейки, беседки. Кроме того, в парке проходят все районные праздничные мероприятия - Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 8 марта, День Победы, которые традиционно посещают несколько тысяч горожан.

- В Генеральном плане города мы отразили все зеленые зоны Новосибирска, пока они называются рекреационными, - прокомментировал мэр Анатолий Локоть. - В дальнейшем, после проведения кадастровых работ, они будут определены как городские леса и парковые зоны. Очень важно их сохранять и следить, чтобы там не велась незаконная застройка. К сожалению, были допущены определенные перекосы в предыдущие десятилетия, есть незаконные постройки: и не только на периферии, но и в центре города. В Первомайском сквере, в парке имени Кирова, например, такие постройки существуют. Мы прошли все юридические процедуры и действуем в правовом русле. Подчеркну, здесь нет никакой борьбы с малым бизнесом, у нас другая цель - защитить зеленые зоны, чтобы у горожан была возможность гулять, отдыхать, дышать свежим воздухом. Ради этого мы наводим сегодня порядок.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации