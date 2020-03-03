В Новосибирске освободят зеленые зоны от несанкционированных объектов

С самого утра третьего марта возле закрытого для посетителей центрального входа в парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова в Ленинском районе Новосибирска стучали молотки и жужжали бензопилы. Рабочие приступили к демонтажу двух самовольных построек, хорошо известных местным жителям, - банкетного холла "Эдем" и брошенного много лет назад его недостроенного "брата-близнеца".

Задачу - освободить городские парки и скверы от несанкционированной застройки, уродующей облик любимых мест отдыха горожан, перед профильными департаментами мэрии поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Была создана специальная комиссия, специалисты которой побывали во всех зеленых зонах, и взяли "на карандаш" все самовольные постройки. Осталось только в судебном порядке добиться их сноса, однако на деле оказалось, что владельцев некоторых объектов не так-то просто найти, поэтому решение проблемы затягивалось. Такая же ситуация была и в парке имени Кирова, где владельца "Эдема" пришлось искать буквально до момента подачи судебного иска.

Ровно год прошел с тех пор, как арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению исковое заявление муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова к ООО "Дива" о сносе двух несанкционированных объектов. По просьбе владельцев суд назначил проведение судебной экспертизы зданий для определения соответствия их критериям капитального строения, что являлось предметом спора. Эксперты установили, что здания не являются объектами капитального строительства. На основании этого заключения исковые требования были уточнены - снос строений, незаконно установленных на земельном участке, находящемся в праве постоянного (бессрочного) пользования МБУК "ПКиО имени С. М. Кирова". Решение суда вступило в силу 20 февраля 2020 года, после чего владелец двух самовольных построек приступил к их демонтажу за собственный счет.

- Надо отдать должное владельцу несанкционированных объектов, который после решения суда повел себя достойно, не стал прятаться от ответственности, не бросил здания, а нашел подрядчика и начал демонтаж, - рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров. - Жалоб от местных жителей на работу банкетного зала в парке, например, громкую музыку или сборище асоциальных элементов, не поступало, да дело и не в этом - владельцам надо было вовремя позаботься о том, чтобы узаконить свои объекты, а не надеяться "на авось". Бизнесменам необходимо понимать: если установить объект без разрешительных документов на муниципальном земельном участке, то придется отвечать по всей строгости закона.

Фото: Татьяна Кравченко

У директора ПКиО им. С. М. Кирова Артема Бушакова уже есть планы на территорию, которая через месяц полностью освободится от несанкционированных построек. Над преображением входной зоны в парке будут работать ландшафтные дизайнеры. Дизайн-проект подготовят в ближайшее время. По словам директора, жители Ленинского района очень любят свой парк, поэтому кардинально менять его облик нецелесообразно. Задача - сделать его более комфортным, удобным для семейного отдыха. В этом году в парке было проведено зонирование, чтобы каждому посетителю нашлось занятие по душе: детям - аттракционы, взрослым - прогулочные дорожки, скамейки, беседки. Кроме того, в парке проходят все районные праздничные мероприятия - Новый год, День защитника Отечества, Масленица, 8 марта, День Победы, которые традиционно посещают несколько тысяч горожан.

- В Генеральном плане города мы отразили все зеленые зоны Новосибирска, пока они называются рекреационными, - прокомментировал мэр Анатолий Локоть. - В дальнейшем, после проведения кадастровых работ, они будут определены как городские леса и парковые зоны. Очень важно их сохранять и следить, чтобы там не велась незаконная застройка. К сожалению, были допущены определенные перекосы в предыдущие десятилетия, есть незаконные постройки: и не только на периферии, но и в центре города. В Первомайском сквере, в парке имени Кирова, например, такие постройки существуют. Мы прошли все юридические процедуры и действуем в правовом русле. Подчеркну, здесь нет никакой борьбы с малым бизнесом, у нас другая цель - защитить зеленые зоны, чтобы у горожан была возможность гулять, отдыхать, дышать свежим воздухом. Ради этого мы наводим сегодня порядок.