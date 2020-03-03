Новости

В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час 17:23
Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов 17:19
Власти Москвы не будут отменять массовые спортивные мероприятия 17:17
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке 17:12
В Севастополе из ресторана украли картины на три миллиона рублей 17:11
Правительство изменило планы по введению маркировки для ряда товаров 17:11
Под Севастополем вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата 17:09
Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор 17:05
В Польше футболист сломал себе нос в попытке пробить через себя 17:04
МИД Венгрии выступил против санкций Евросоюза в отношении Минска 17:02
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение" 16:54
В США ввели жесткие ограничения на работу китайских СМИ 16:43
Филипп Киркоров оценил шансы Little Big на "Евровидении" 16:40
Французские футболисты отказались от рукопожатий из-за коронавируса 16:37
В Самарской области женщина погибла, упав в шахту больничного лифта 16:35
Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Пресс-служба АО "Курорт Эльбрус" Фото: Пресс-служба АО "Курорт Эльбрус"
Фото: Пресс-служба АО "Курорт Эльбрус"

Житель Дагестана Гаджимурад Ахмедов установил рекорд России по скоростному подъему на мотоцикле на вершину горы Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус", восточную вершину главного пика Европы высотой 5621 метр над уровнем моря спортсмен покорил за 58 минут и 15 секунд.

Фото: iStock
Испанский турист доехал из Магадана до Байкала на велосипеде

"Старт моему пути был дан на поляне Азау, то есть у подножия Эльбруса. Финишировал на высшей точке канатного подъема станции Гара-Баши. Общая протяженность пройденного пути составила почти 7 км. Очень рад, что мне первым в России удалось установить рекорд. Можно сказать, что с начала нового года до 27 февраля шла подготовка к этому мероприятию", - приводит слова Ахмедова официальный аккаунт горнолыжного курорта в Instagram.

По словам спортсмена, он планирует установить новые рекорды и экстремальные трюки. Например, перепрыгнуть движущийся поезд или, разогнавшись на мотоцикле, совершить прыжок с парашютом в Сулакский каньон в родной республике.

А впервые на мотоцикле Эльбрус смог покорить житель Нальчика Алексей Берберашвили - в августе 1966 года, после нескольких неудачных попыток на модернизированном мотоцикле

К-58-СК он также достиг восточной вершины горы. Мотоцикл тогда остался на пике, а спустили его лишь почти через 50 лет, в августе 2015 года.

Кстати

Покоряли гору и на лошадях. В 1998 году группа конников из Карачаево-Черкесии под руководством известного коневода Клыч-Гери Урусова смогла подняться на восточную вершину Эльбруса с двумя лошадьми карачаевской породы - жеребцами Дауром и Хурзуком.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Кабардино-Балкария СКФО Дагестан

Главное сегодня

Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа