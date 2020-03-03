Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час

Житель Дагестана Гаджимурад Ахмедов установил рекорд России по скоростному подъему на мотоцикле на вершину горы Эльбрус. Как сообщили в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус", восточную вершину главного пика Европы высотой 5621 метр над уровнем моря спортсмен покорил за 58 минут и 15 секунд.

"Старт моему пути был дан на поляне Азау, то есть у подножия Эльбруса. Финишировал на высшей точке канатного подъема станции Гара-Баши. Общая протяженность пройденного пути составила почти 7 км. Очень рад, что мне первым в России удалось установить рекорд. Можно сказать, что с начала нового года до 27 февраля шла подготовка к этому мероприятию", - приводит слова Ахмедова официальный аккаунт горнолыжного курорта в Instagram.

По словам спортсмена, он планирует установить новые рекорды и экстремальные трюки. Например, перепрыгнуть движущийся поезд или, разогнавшись на мотоцикле, совершить прыжок с парашютом в Сулакский каньон в родной республике.

А впервые на мотоцикле Эльбрус смог покорить житель Нальчика Алексей Берберашвили - в августе 1966 года, после нескольких неудачных попыток на модернизированном мотоцикле

К-58-СК он также достиг восточной вершины горы. Мотоцикл тогда остался на пике, а спустили его лишь почти через 50 лет, в августе 2015 года.

Кстати

Покоряли гору и на лошадях. В 1998 году группа конников из Карачаево-Черкесии под руководством известного коневода Клыч-Гери Урусова смогла подняться на восточную вершину Эльбруса с двумя лошадьми карачаевской породы - жеребцами Дауром и Хурзуком.