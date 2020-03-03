На Ставрополье мать продала младенца за 50 тысяч рублей

В Кировском районе Ставропольского края 29-летную мать подозревают в попытке продать своего новорожденного мальчика другой женщине. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По версии следователей, во второй половине 2019 года беременная женщина опубликовала в интернете объявление о продаже своего пока еще не родившегося мальчика. За преступную сделку она просила 50 тысяч рублей. Вскоре появилась и покупательница.

- Согласно достигнутой договоренности, в феврале 2020 года роженица родила в больнице в городе Новопавловске мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы, - уточнили в следственном управлении СКР.

Однако медики заподозрили подмену, так как были явные отличия между внешностью матери и фотографиями в поданных ею документах. А момент выписки из медучреждения, когда роженица передала ребенка другой женщины, зафиксировали правоохранители.

В итоге на мать новорожденного завели уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми"). Мальчик будет находиться в медучреждении, пока его судьбу не решат органы опеки и попечительства.