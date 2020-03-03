Новости

В Чебоксарах пять человек отравились бытовым газом 13:20
Ереванский суд отказался прекратить уголовное преследование экс-президента 13:19
Матвиенко предложила принять программу поддержки сельских работников культуры 13:12
В Петербургском метро устроили драку со стрельбой 13:11
В Оренбуржье обвиняемый в зале суда ранил себя и пристава 13:10
Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис" 13:05
Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило пять тысяч человек 13:01
Haval построит под Тулой еще один завод 13:00
В Крыму оценили сравнение дипломатом из США полуострова и Прибалтики 12:58
Минсельхоз выделит 4 миллиарда рублей госсубсидий на сою и рапс 12:56
В останках динозавра впервые обнаружена "живая" ДНК 12:55
На Украине обнаружен первый случай коронавируса 12:54
Переброску "Коалиции-СВ" и "Деривации-ПВО" в Алабино сняли на видео 12:51
Ультраэксклюзивный Bentley Bacalar распродали, не успев представить 12:47
В России создадут новый полицейский броневик 12:47
Volkswagen представил первый в истории марки электрокроссовер 12:43
На финансирование агрострахования добавят 2 млрд рублей 12:39
В Ленобласти задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом 12:37
На Петербург опустится опасный туман 12:36
Экс-главу астраханского МЧС обвинили в злоупотреблении полномочиями 12:30
На Ставрополье мать продала младенца за 50 тысяч рублей 12:29
Черноморский флот проведет воздушные парады в День Победы 12:27
Бюджетный Renault Kwid доберется до Европы под брендом Dacia 12:13
Юрий Назаров назначен заместителем премьера Беларуси 12:12
В Саратове обвиняемых в пытках полицейских перевели под домашний арест 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье мать продала младенца за 50 тысяч рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Кировском районе Ставропольского края 29-летную мать подозревают в попытке продать своего новорожденного мальчика другой женщине. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

В Ленобласти женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь

По версии следователей, во второй половине 2019 года беременная женщина опубликовала в интернете объявление о продаже своего пока еще не родившегося мальчика. За преступную сделку она просила 50 тысяч рублей. Вскоре появилась и покупательница.

- Согласно достигнутой договоренности, в феврале 2020 года роженица родила в больнице в городе Новопавловске мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы, - уточнили в следственном управлении СКР.

Однако медики заподозрили подмену, так как были явные отличия между внешностью матери и фотографиями в поданных ею документах. А момент выписки из медучреждения, когда роженица передала ребенка другой женщины, зафиксировали правоохранители.

В итоге на мать новорожденного завели уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми"). Мальчик будет находиться в медучреждении, пока его судьбу не решат органы опеки и попечительства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин назвал цель закона об иноагентах
Рейс Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
На Украине обнаружен первый случай коронавируса
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих