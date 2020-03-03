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03.03.2020 16:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вино из Нагуты

На Ставрополье первое КФХ получило лицензию на производство вина
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 45(8099)
Крестьянско-фермерское хозяйство Виталия Батрака, расположенное в регионе Кавказских Минеральных вод, первым в крае получило лицензию на производство собственных вин. Аграрий занимается виноделием уже более 45 лет, но сейчас решил наладить промышленное производство алкогольной продукции.

Отечественные фермеры много лет добивались, чтобы им разрешили разливать вина, долгое время законодательство запрещало делать это малым хозяйствам. И вот на излете 2014 года был принят новый порядок лицензирования винодельческого производства, благодаря которому у них появилась возможность получить нужную бумагу. Еще около двух лет ушло на приведение в порядок нормативной базы. Был составлен реестр виноградников и внесены поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие стоимость лицензии для КФХ.

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Однако отечественные виноградари не спешат пользоваться новой возможностью. На Ставрополье 20 хозяйств занимаются выращиванием технических сортов, но только один фермер на данный момент решил заняться официальным виноделием.

Площадь виноградников в хозяйстве Виталия Батрака - 22,55 гектара, из них 15,56 - плодоносящие, а 6,99 - молодые. Как рассказал аграрий, лицензия ему обошлась в 65 тысяч рублей. По закону выпускать он может до пяти тысяч декалитров вина в год.

- Такие ограничения позволяют не гнаться за количеством, а сосредоточиться на качестве. Мы намерены выпускать напитки высокого качества, - говорит Батрак.

Готовую продукцию будут продавать преимущественно в Ставропольском крае. Фермер планирует организовывать винные туры. Хозяйство находится недалеко от горы Верблюд. Раньше эта территория относилась к царскому имению, а в советские годы вместе с источником Нагутская ее выделили в отдельную курортную местность. Виноград здесь выращивали еще в XIX веке.

- Когда мы проводили исследования почвы в районе горы Верблюд, то выяснили, что местная земля позволяет выращивать виноград, из которого можно делать напитки высшего качества, - пояснил фермер.

По его мнению, фермеры улучшат репутацию России как производителя вин, а также прославят Ставрополье. Еще до покупки лицензии к Батраку обращались клиенты из разных городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, и поторапливали с производством.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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- Все знают вина Кубани и Крыма. Представлена на рынке и Ростовская область. А вот Ставрополья нет, хотя в советское время в регионе процветало виноделие.

Почти всю продукцию Батрак намерен продавать в розницу. И только небольшую часть - отправлять в рестораны. Оптовой реализации не будет вовсе. Фермер понимает, что на большую прибыль поначалу рассчитывать не стоит. Нужно еще занять нишу на рынке. Да и само виноделие для него пока скорее хобби, чем бизнес.

Эксперты-отраслевики же считают легализацию фермерских вин необходимой мерой. Ранее небольшие хозяйства вынуждены были продавать свою продукцию на заводы для розлива в бутылки под чужой маркой или реализовывать ее полулегально: стоимость бутылок включалась в экскурсионное обслуживание винных туров, а продукция вручалась гостям якобы в подарок.

Почему же фермеры не спешат получать лицензию? В государственном казенном учреждении "Ставропольвиноградплодопром" рассказали, что путь, который прошел Виталий Батрак, не из легких.

"Первое, что необходимо сделать фермеру, - официально зарегистрировать свое КФХ в федеральной налоговой службе. И далее, опираясь на законодательство (основным нормативным актом является 171-ФЗ), начинать подготовку к получению лицензии. И уже на этом этапе у главы КФХ могут начаться сложности. Необходимо выполнить пугающий перечень требований Росалкогольрегулирования, касающихся помещения, технологического оборудования, наличия лаборатории, собрать большой пакет документов. Но все это выполнимо, опыт получения лицензий в России есть. Для поддержки и оказания консультаций работает Союз виноградарей и виноделов Ставрополья", - сообщили в организации.

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Но сами фермеры считают требования к ним слишком жесткими и избыточными. Аграрии также просят власти добавить в закон о виноделии понятие фермерской винодельческой продукции и разрешить продвигать ее с помощью наружной рекламы и СМИ.

- Необходима отдельная глава в законе, которая определит основные понятия и нормы регулирования малых форм хозяйствования, - уверен член правления Ассоциации фермеров виноградарей-виноделов Игорь Губин.

Как считают аграрии, их предложения не предполагают ослабления контроля, но обеспечивают снижение административного регулирования, тем самым создают благоприятный климат в отрасли.

В свою очередь в Госдуме РФ сообщили, что парламентарии планируют дорабатывать принятый в конце 2019 года федеральный закон о виноградарстве и виноделии с учетом предложений, поступающих из регионов.

Справка "РГ"

На конец 2019 года общая площадь виноградников в Ставропольском крае составила 6,3 тысячи гектаров, в том числе плодоносящих - 5,3 тысячи. В этом году планируется засадить еще около 120 гектаров.

Тем временем

Как считает начальник управления виноградарства, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов, производство коньяка тоже должно регулироваться законом о виноделии, так как он изготавливается из винограда. Это поможет бороться с продукцией сомнительного качества и фальсификатом.

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