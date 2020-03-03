Село Тебекмахи в Акушинском районе Дагестана неожиданно прославилось после побед бойца Хабиба Нурмагомедова. Ведь именно здесь шьют знаменитые белые папахи, получившие популярность во всем мире, так как именно такую надевает спортсмен, когда выходит на ринг.

Белые папахи все чаще можно увидеть и на крупных спортивных соревнованиях с участием русских атлетов. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Расположено село в горах на высоте полторы тысячи метров. Живет здесь около трех тысяч человек. Тебекмахи часто называют аулом шапочников - практически все мужское население шьет и продает головные уборы.

- Изготовлением шапок в селе занимались испокон веков. Местные мужчины уже не представляют себя вне этого дела, - рассказал корреспонденту "РГ" глава села Меджид Меджидов.

В советское время здесь делали популярные кепки-"аэродром", норковые, ондатровые и сурковые зимние шапки. Умельцы работали дома, а их земляки ездили по городам страны и продавали продукцию односельчан.

Традиционный головной убор горцев - папахи - в те времена тоже шили, но в основном для своих. Эти головные уборы в горах носили не только зимой, но и летом. Согласно обычаям, мужчина никогда не должен был снимать на людях папаху. Было только одно исключение - когда он просил о прощении кровной мести.

Еще недавно в дагестанских селах практиковался такой обычай. Молодой человек, желавший посватать девушку, бросал в ее окно папаху. Если она не вылетала обратно и оставалась в доме, то можно было рассчитывать на взаимность. Этот обычай упоминал в своих стихах народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

Теперь же белая "хабибовская" папаха - основная продукция сельских мастеров, а кепки ушли в далекое прошлое. Спрос на кавказскую шапку так велик, что работать приходится практически круглосуточно. Количество заказов напрямую зависит от спортивных успехов Хабиба Нурмагомедова - с каждой его победой над соперником число желающих купить белые папахи увеличивалось в несколько раз. Причем заказы поступают не только из регионов России, но и из-за рубежа, в том числе США.

Как рассказывает мастер Зайнулабид Маммаев, после последнего боя Хабиба его семья, где практически все заняты этим делом, работала не покладая рук.

- У меня был рекорд - за один день изготовил несколько десятков шапок, - говорит его сын Магомед.

Процесс изготовления папахи достаточно сложный и трудоемкий. Вначале нужно подобрать подходящие шкурки овец. Их закупают по всей республике. Цена варьируется от качества, но в среднем - около 150 рублей. Настоящий мастер на глаз и ощупь может сразу определить - подойдет шкурка или нет.

Их замачивают в воде, затем очищают и тщательно промывают несколько раз, потом отправляют на сушку. Если проехать по селу, то можно увидеть развешанные на деревьях и бельевых веревках сотни шкур. Они бывают разных цветов, но предпочтение сейчас покупатели отдают именно белым. Из них выкраивают прямоугольники по определенным меркам, концы сшивают, сверху приделывают "крышку". Заготовка насаживается на деревянную болванку с рычагом. Она расходится, и шкура растягивается. Через несколько часов ворс тщательно вычесывают и даже делают укладку, чтобы папаха приобрела привычный вид.

Часть готовой продукции сбывают на крупном рынке в селе Цудахар. Некоторые оптовики приезжают за товаром непосредственно в село. Заказы поступают и от различных танцевальных коллективов Кавказа и юга России - в Тебекмахи шьют не только горские папахи, но и кубанки. Кроме того, местные курьеры развозят папахи в магазины по всей стране.

- У нас есть свои торговые точки даже в Челябинске, Чите, на Алтае, - говорит Меджид Меджидов.

Оптовая цена одной папахи - около 500 рублей, в рознице она вырастает до полутора тысяч.

Местные шапочники - социально ответственные предприниматели. Жители Тебекмахи создали фонд, средства используют для улучшения инфраструктуры села.

Главная проблема - дороги. Раньше их посыпали щебнем, но дожди все размывали. В местном бюджете средств на ремонт практически нет. Тогда сельчане решили пустить шапку по кругу.

- Простые жители и предприниматели, в том числе выходцы из села, работающие в разных городах страны, собрали около десяти миллионов рублей. На эти деньги мы привели в порядок и залили бетоном дороги. Теперь по ним можно ездить безопасно и с комфортом, - рассказал глава Тебекмахи.

Теперь тебекмахинцы мечтают пригласить в гости Хабиба Нурмагомедова, благодаря которому бизнес сельчан стал столь успешен. За право подарить фирменную папаху чемпиону борются все сельские мастера.