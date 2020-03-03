В КЧР на фоне перепроизводства сахара решили увеличить его выпуск

В тот момент, когда сахарная отрасль России переживает кризис перепроизводства, в республике наращивают переработку сахарной свеклы. Для региональных производителей этой продукции впервые появилась программа поддержки.

"На субсидирование в 2020 году выделено 25 миллионов рублей. Гранты среди сельхозпроизводителей распределим уже в марте", сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе минсельхоза КЧР.

Отметим, что в прошлом году в республике сахарной свеклой засеяли поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах. Под корнеплоды выделили 4322 гектара, что на 1562 больше, чем в 2018-м. Результат не заставил себя ждать. Аграрии получили 179,4 тысячи тонн сахарной свеклы - на 69 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Программа субсидирования фермеров и сельхозпредприятий привела к тому, что в нынешнем году площадь посевов увеличилась еще на 60 процентов, культивируют эту культуру уже в пяти районах республики.

Предполагается, что вся продукция аграриев будет востребована, причем единственным в республике заводом по производству сахара - Эркен-Шахарским.

Построенное в 1964 году предприятие едва не прекратило свое существование в начале 2000-х. Однако после смены собственника прошло модернизацию. Завод оснастили немецким оборудованием. Инвестиции составили около 237 миллионов рублей. Реконструкция позволила снизить потери сахара при производстве примерно на 0,2 процента. Таким образом, при переработке 300 тысяч тонн свеклы удается сэкономить около 20 миллионов рублей. Технологическое переоснащение помогло снизить потребление газового топлива на 47 процентов, что уменьшило траты еще на 30 миллионов рублей. Одновременно увеличилась производительность - с двух до четырех тысяч тонн сырья в сутки.

Но для рентабельного функционирования предприятия необходимо более 400 тысяч тонн сахарной свеклы в сезон. Производители рассчитывают привлечь гибкой финансовой политикой и льготами аграриев из Ставропольского и Краснодарского краев.

Дабы не зависеть от сезонности и повысить рентабельность, на предприятии ввели линию по выпуску рафинированного и прессованного сахара для внутреннего рынка. Как сообщили в минсельхозе региона, его выпускают в разных формах - кубиками, ромбиками, делают порционным для ресторанов. Для региональных реализаторов продукции действует система скидок, поэтому на заводе уверены, что, несмотря на кризис, всю продукцию здесь сумеют реализовать.

Тем временем

По данным Союза сахаропроизводителей РФ, в сельскохозяйственном сезоне - 2020/2021 могут закрыться три завода в Башкирии, Татарстане и Тульской области. Их суммарная мощность - свыше 150 тысяч тонн готовой продукции. Причина тому - обвал цен на сахар на внутреннем рынке России, стоимость килограмма упала до 20 рублей. Для сравнения: в 2016 году он стоил 35 рублей.