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03.03.2020 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шесть миллиардов для Каспия

70 процентов канализационных стоков Махачкалы напрямую попадают в море
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 45(8099)
Четыре дагестанских города - Махачкала, Дербент, Избербаш и Каспийск - прошли во второй этап проекта "Реформа ЖКХ в России". Это даст им возможность участвовать в крупных инвестиционных проектах, в том числе строительства сетей водоотведения, ливневой канализации и очистных сооружений.
Новые очистные сооружения будут работать и на Каспийск, куда переводят Каспийскую флотилию, что увеличит нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Новые очистные сооружения будут работать и на Каспийск, куда переводят Каспийскую флотилию, что увеличит нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Новые очистные сооружения будут работать и на Каспийск, куда переводят Каспийскую флотилию, что увеличит нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В пресс-службе правительства республики корреспонденту "РГ" рассказали, что с 17 по 21 февраля уполномоченные минстроем России эксперты Института экономики ЖКХ провели оценку негативного воздействия на Каспийское море, которое является следствием проблем с водоотведением и ливневой канализацией. Результаты обследования вызвали обсуждение, из каких источников финансировать инвестиционные проекты строительства очистных сооружений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Но какие конкретно приняты решения, выяснить не удалось. "РГ" отправила запрос в Институт экономики ЖКХ, где ответили, что полученные данные о соглашении с заказчиком являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат. С чем связана подобная секретность, неясно.

Ведь уже давно ни для кого не тайна, что в Дагестане немало экологических проблем связано с плохим состоянием или вовсе отсутствием очистных сооружений. Сейчас около 70 процентов канализационных стоков Махачкалы, население которой, по официальным данным, превышает 600 тысяч человек, напрямую попадает в Каспийское море.

Экологи и общественники много лет бьют тревогу, но пока безуспешно. Региональное отделение Общероссийского народного фронта даже начало составлять карту сбросов канализационных стоков в акваторию. Во время рейдов общественников выявлено немало неблагополучных мест. Между Каспийском и Махачкалой обнаружено пять точек сброса большого объема неочищенных стоков. Причем одно из мест было тщательно замаскировано - нечистоты шли по трубам, выведенным далеко в море.

- Совместно с общественными экологическими инспекторами ОНФ мы провели рейды по всему побережью. Карта поможет населению понять, где море более чистое, а где отдыхать не рекомендуется. Также она будет передана надзорным органам республики для принятия мер, - рассказал директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

Он также отметил, что проблема загрязнения Каспия перестала быть только региональной и вышла на федеральный уровень.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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- В Дагестане нет ни одного города или села с нормально функционирующей канализационной системой. В городах очистные сооружения не справляются с объемом сточных вод, а в селах все отходы сбрасываются в реки, которые несут их в море, - продолжил Гаджиев.

Власти же настроены оптимистически. По словам главы минприроды республики Набиюлы Карачаева, строительство очистных сооружений в прибрежных городах Дагестана планируется завершить до конца 2022 года. Однако подобные разговоры ведутся уже не первый год. И за это время Каспийское море настолько загрязнилось, что пляжи Махачкалы постоянно закрыты для купания.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, в республике зарегистрирована 21 пляжная зона, но лишь одна соответствует санитарным нормам и безопасна для населения. За последние три года количество проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, в приморских городах выросло в десять раз.

"Действующие очистные сооружения в Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте, Кизляре и Южно-Сухокумске требуют реконструкции и расширения. В Дербенте, Буйнакске, Избербаше и Дагестанских Огнях они вообще отсутствуют. Это приводит к сбросу в море неочищенных канализационных и поверхностных ливневых стоков. Способствует снижению качества морской воды и загрязнение рек сточными водами населенных пунктов, расположенных вдоль их берегов. Кроме того, варварски застраиваются прибрежные линии Каспийского побережья", - сообщили в ведомстве.

Решить проблему мог бы канализационный коллектор (с очистными сооружениями и морским выпуском очищенных стоков) между Махачкалой и Каспийском. Его начали прокладывать в 1986 году. Труба должна была протянуться на 15 километров, но проложили только около половины. Затем из-за отсутствия финансирования работы приостановили.

Фото: iStock
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Власти республики решили возобновить строительство коллектора. Но на завершение долгостроя нужно около шести миллиардов рублей.

При этом за прошедшие с момента консервации годы возникли новые проблемы. На совещании в правительстве республики, посвященном возобновлению работ, представитель мэрии Махачкалы рассказал, что в городе расположено семь подземных шахт коллектора. Но некоторые земельные участки над канализационными магистралями находятся в собственности у физических лиц. Без их согласия проводить любые работы невозможно, с владельцами земли ведутся переговоры.

- Новые очистные сооружения будут работать не только на столицу республики, но и на Каспийск, куда переводят Каспийскую флотилию, что увеличит нагрузку на коммунальную инфраструктуру. Они улучшат экологию побережья, и это будет способствовать большей туристической, экономической и инвестиционной привлекательности региона, - считает директор МУП "Очистные сооружения канализаций городов Махачкала - Каспийск" Сайдулхан Сайдулханов.

Шесть миллиардов рублей - сумма для бюджета республики немалая. Где их взять в дотационном регионе? Некоторые общественники и экономисты предлагают использовать на эти цели средства федерального гранта - 1,26 миллиарда были выделены Дагестану распоряжением правительства РФ.

В республике по инициативе властей был объявлен открытый конкурс на лучший проект, на который можно потратить "премиальные".

- Проблем в республике достаточно, но можно выделить несколько основных. И одна из них - это строительство очистных сооружений между Махачкалой и Каспийском. Если мы направим средства на завершение строительства очистного коллектора сегодня, то быстрее решим проблему загрязнения вод Каспийского моря, что поможет в несколько раз увеличить туристический поток в регион, - считает политолог Эдуард Уразаев.

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