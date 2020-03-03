Горная и металлургическая промышленность Заполярья сталкивается с проблемой обеднения местных месторождений руд, многие из которых разрабатываются еще с 30-х годов минувшего века. Однако потери полезных компонентов, извлекаемых из руды при ее обогащении, остаются значительными. Технологии переработки сырья непрерывно совершенствуются, но внедрение наиболее передовых наработок в промышленное производство остается очень долгим и трудным делом. Что мешает использовать наработки ученых и с какими сложностями сталкиваются промышленники в процессе модернизации производства, разбирался корреспондент "РГ".

Чтобы превратиться в ценный металл, добываемый из земных недр невзрачный камень проходит долгий путь. Руда, которая содержит в себе несколько процентов и даже менее одного процента металла на тонну горной породы, считается богатой. К примеру, в сульфидных медно-никелевых месторождениях Печенгского рудного района, где сосредоточено 17,4 процента балансовых запасов никеля России, преобладают руды со средним содержанием никеля 0,37-0,64 процента, а в Заполярном месторождении содержатся богатые руды, содержащие 2,34 процента никеля. Все остальное идет в отвал. По данным научного сотрудника Института проблем промышленной экологии Севера Антона Светлова, при добыче и обогащении руд цветных металлов в отходы попадает около 25 процентов никеля и 15 процентов меди, потери кобальта доходят до 40 процентов, цинка - до 20-25 процентов, молибдена и свинца - до 10-15 процентов.

- Разработка технологий, позволяющих доизвлекать полезные компоненты из некондиционных руд и отходов горно-обогатительного производства, - актуальная научно-техническая задача, - подчеркивает ученый. - В последнее десятилетие начаты опытно-промышленные работы по кучному выщелачиванию бедных медно-никелевых сульфидных руд - когда руда не перемещается на фабрику, а складируется, и полезные компоненты из нее добываются с помощью специальных растворов. Это перспективная технология - например, сегодня в мире около 20 процентов меди добывается путем кучного выщелачивания руд и выщелачивания отвалов горнодобывающих производств.

Производители никеля в Заполярье активно сотрудничают с научными организациями и ведут непрерывный поиск способов снижения потерь. Но это долгий и дорогостоящий процесс. Если бы в России действовали современные заводы по производству оборудования, решать подобные проблемы было бы проще. Во времена СССР при крупных научно-исследовательских центрах действовали свои опытно-промышленные подразделения, которые готовили необходимую технику. Сейчас эти подразделения "оптимизированы". Ученым приходится выходить на рынок и анализировать существующие предложения, которых в России сегодня раз-два и обчелся. Научным коллективам нередко приходится прибегать к услугам зарубежных компаний, но это дорого и очень долго. Зачастую ситуацию не спасают даже большие вложения, поскольку за опытным лабораторным оборудованием приходится буквально стоять в очереди. И сложности многократно возрастают, когда разработанную технологию приходится внедрять в промышленных масштабах.

При добыче и обогащении руд цветных металлов в отходы попадает около 25 процентов никеля, 40 - кобальта

Вряд ли стоит копировать практику позднего советского периода, тем более что в современных условиях это уже невозможно, считает Антон Светлов. Но стоит вспомнить, что большую роль в научных наработках за рубежом всегда играли малые предприятия. Важно то, что в любом регионе есть своя специфика производства, и ее особенности сложно учесть, если научными разработками занимается крупная организация, работающая со многими предприятиями. Небольшие коллективы специалистов при определенной поддержке могли бы справиться лучше.

- Слабым звеном в этой сфере остается законодательство, которое блокирует как рыночные, так и административные механизмы в данной области, - считает Марина Невская, доцент кафедры национального минерально-сырьевого университета "Горный" Санкт-Петербурга. - Эта ситуация не меняется уже многие годы. Малый бизнес в добывающей отрасли не получает вообще никакой государственной поддержки. Считается, что предприятия, работающие в этой сфере, должны заниматься инновациями за свой собственный счет. При этом многочисленными зарубежными исследователями доказано, что от 20 до 60 процентов прироста ВВП развитых стран происходило за счет инноваций при условии тесного взаимодействия частных предприятий с государством.

Планировать четкие сроки окупаемости почти нереально: работа над тем или иным проектом может занимать и 10, и 15 лет, прежде чем будет внедрена и даст существенный экономический эффект. Необходимо искать особые финансовые и экономические инструменты, которые позволяли бы малому бизнесу работать в такой специфической сфере, как научные исследования и опытно-конструкторские разработки в условиях Арктики. По мнению экспертов, выходом может быть механизм, который компенсировал бы предприятиям расходы на инновационные разработки и их внедрение за счет налоговых льгот или участия в госпрограммах.

Прямая речь

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Инновационные компании в Мурманской области получат новый вид господдержки - инновационный ваучер. Речь идет о конкурсе, победители которого получают гарантированное обеспечение затрат на реализацию инновационного проекта. Инновационный ваучер предоставляется в соответствии со сметой расходов на консалтинговые услуги, маркетинг и продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований, образовательные услуги. В конкурсе могут участвовать как действующие субъекты малого и среднего бизнеса, так и жители Мурманской области, только планирующие заниматься инновациями в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Еще одно предложение - объявить 2021 год в Мурманской области Годом науки и инноваций.

Кстати

В Мурманской области складирование горнопромышленных отходов (ГПО) за последнее десятилетие возросло со 150 до 210 миллионов тонн в год. Общий объем накопленных ГПО в регионе уже превысил восемь миллиардов тонн. Всего в России накоплено свыше 80 миллиардов тонн горнопромышленных отходов. Занимаемая общая площадь составляет свыше 1300 квадратных километров при средней высоте слоя 20 метров. Ежегодный прирост отходов составляет (в миллионах тонн): угольная промышленность - 1960, черная металлургия - 630, химическая промышленность и производство минеральных удобрений - 270, промышленность строительных материалов - 265, цветная металлургия - 374.