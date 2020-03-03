В Калининградской области стремительно развивается рынок IT-услуг. За последние два года инвесторы, которых привлек обновленный закон о калининградской особой экономической зоне, запустили более 30 проектов в сфере информационных технологий. Они заявили о создании более полутора тысяч новых рабочих мест. Но такого количества айтишников на региональном рынке труда не нашлось.

Нетрудовые мигранты

Вообще-то Калининградская область стала центром паломничества создателей IT-проектов еще десять-пятнадцать лет назад. Они переезжали в самый западный российский регион со всех уголков России. Нередко постоянное место базирования меняли целые фирмы.

Основные причины, по которым Янтарный край привлекал в те годы айтишников, носили отнюдь не экономический характер. Это близость моря, Европы, необычная архитектура, мягкий прибалтийский климат.

Два года назад фактор, связанный с комфортной средой, дополнил экономический. Для инвесторов, реализующих IT-проекты, планку входа в калининградскую особую экономическую зону снизили со 150 миллионов до одного миллиона рублей. При этом все резиденты ОЭЗ, зарегистрированные после 1 января 2018 года и создающие новые рабочие места, получили скидки при уплате страховых взносов. Они вправе отчислять 7,6 процента от зарплаты своих сотрудников вместо привычных 30.

- Льготы при уплате страховых взносов стали основным фактором, повлиявшим на выбор места для реализации нашего небольшого проекта, - рассказывает Александр Корнилов, генеральный директор компании "НеоХоум". - Мы производим интеллектуальный продукт, и более 90 процентов всех трат компании составляют расходы на оплату труда сотрудников.

Холодильник сообщит о протечке

Одна из разработок компании - технология "умный холодильник" - уже внедрена в производство. Она обеспечивает сбор информации о состоянии бытовой техники. К примеру, холодильник со встроенным модулем Wi-Fi может дистанционно через специальное приложение проинформировать своего владельца о температуре внутри камеры, сообщить о протечке воды. Технику начал выпускать калининградский производитель бытовых холодильников и морозильников, в прошлом году первая партия поступила в торговые сети страны.

Весной этого года "НеоХоум" планирует расширяться: штат пополнят еще четыре программиста. Вначале компания изучит предложения калининградского рынка труда. Если нужных специалистов не найдется, работодатель прибегнет к релокации.

- Планируем изучить условия программы повышения мобильности трудовых ресурсов, которую анонсировало правительство Калининградской области, - продолжает Александр Корнилов. - Возможно, этот инструмент нам подойдет и наш проект будет соответствовать условиям программы.

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов позволяет бизнесу возмещать затраты на релокацию высококвалифицированных специалистов

Команда IT-стартапа "Инносети", который специализируется на автоматизации крупного бизнеса с помощью решений на блокчейне и нейронных сетях, за последние полтора года увеличилась вдвое - с 30 до 60 человек. В этом году проект продолжит развиваться, в том числе за счет направления business intelligence. Потребуются новые разработчики, аналитики, data-инженеры.

- Мы решаем кадровые вопросы всеми доступными средствами: набираем местных, активно работаем со студентами, - делится информацией гендиректор компании Артем Ефимов. - Опытных же технических специалистов в основном перевозим из других городов и стран СНГ. На данный момент мы релоцировали уже более десяти сотрудников со всей России, а также из Казахстана. Постоянно работаем над улучшением нашего соцпакета, в том числе его релокационной составляющей, но, конечно, будем рады сотрудничать в этом направлении с местными органами власти.

Все к морю

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов, о которой идет речь, позволяет калининградскому бизнесу возмещать затраты на релокацию высококвалифицированных специалистов из других субъектов РФ - до полумиллиона рублей на одного человека. Речь идет, с одной стороны, о компенсации стоимости проезда и транспортировки личных вещей. С другой стороны - о покупке за счет работодателя жилья и бытовой техники.

На поддержку могут претендовать представители сфер инжиниринга, информационных технологий, производства лекарственных средств и ряда других. Возмещение затрат начнется в текущем году, на эти цели в областном бюджете заложили несколько десятков миллионов рублей.

- Зарплата нанимаемого сотрудника должна быть не менее двух средних доходов, то есть около 65 тысяч рублей в месяц, - отмечает глава Калининградской области Антон Алиханов. - Первые шесть компаний уже подали заявки на релокацию 76 сотрудников в 2020 году и 77 сотрудников в 2021 году.

Что почитать?

При этом калининградские вузы - Балтийский федеральный университет имени Канта и Калининградский государственный технический университет - охотно и активно сотрудничают с игроками рынка информационных технологий.

- Осенью 2018 года мы провели в БФУ хакатон на тему "Искусственный интеллект", и это дало свои результаты, - продолжает Артем Ефимов. - Студенты стали активно интересоваться нашей компанией, а Варвара Короленко (участник команды, занявшей первое место) уже почти год работает в нашей компании. Летом организуем для студентов практику.

Однако миллионный регион, в котором ежегодно рождается 10-12 тысяч человек, просто физически не способен вырастить столько юных айтишников, сколько требуется развивающейся отрасли.

- Поэтому без релокации не обойтись, - резюмирует руководитель некоммерческого IT-сообщества Google Developers Group Kaliningrad Мария Круглова. - Калининградские IT-компании давно отладили этот процесс, и новая региональная программа - это шаг в верном направлении. Что еще можно сделать? На мой взгляд, региону не хватает центров переквалификации специалистов, не привязанных к вузам. Немало людей, имеющих высшее гуманитарное или, к примеру, экономическое образование, решают сменить сферу деятельности и начинают интересоваться IT. При этом информации для новичков очень мало. Точнее, существует масса онлайн-курсов, но из-за их количества разбегаются глаза, и человеку, только-только начавшему разбираться в теме, выбрать что-то непросто. В какой-то мере наше IT-сообщество помогает найти ответы на вопросы, что почитать, что посмотреть. Но хотелось бы, чтобы в Калининграде было больше офлайн-вариантов обучения. Здесь видятся возможности и для бизнеса, и для региональных структур, занимающихся поддержкой предпринимателей.

Интеллект на экспорт

Еще один вызов, с которым столкнулись калининградские айтишники, связан с выходом на экспортные рынки. Казалось бы, географическое положение региона должно способствовать налаживанию связей с партнерами из европейских стран. Но экспорт IT-услуг в эксклаве развит слабо.

- Если оценивать компании, сотрудничающие с нашим сообществом, продажа интеллектуальной продукции зарубежным клиентам приносит всего пять-десять процентов от общего дохода с IT-услуг, - продолжает Мария Круглова. - Причин тому несколько. Это и стереотипы потенциальных европейских партнеров, считающих российских предпринимателей необязательными и жадными, и информационная закрытость наших разработчиков. У большинства наших айтишников сайты не переведены на английский язык. Здесь могла бы помочь единая англоязычная информационная площадка с реальными контактами калининградских IT-компаний, описанием продуктов, которые они производят. Будут полезны и компенсации расходов, связанных со стажировками айтишников у европейских партнеров.