На Вологодчине банда пойдет под суд за похищение бизнесмена

Следственный комитет по Вологодской области закончил расследование дела в отношении преступной группы из шести человек. Их обвиняют в вымогательствах, незаконном лишении свободы, похищении человека и насильственных действиях сексуального характера, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Как считает следствие, руководил группой 28-летний житель Вологодской области. В июле 2018 года преступная группировка в Череповце незаконно удерживала 32-летнего предпринимателя и требовала от него один миллион рублей. Позже еще одного мужчину вывезли на машине в поселок Семенково и там подвергли насилию. Под угрозой распространения видеозаписи обвиняемые потребовали от потерпевшего полтора миллиона рублей.

В конце 2018 года - начале 2019-го члены группы уже в городе Сокол вымогали деньги у девушек, 23 и 26 лет, по 750 тысяч рублей, угрожая убийством. Одну из девушек изнасиловали. В общей сложности на счету банды восемь преступлений, связанных с похищением людей, сексуальным насилием и вымогательством денег от 750 тысяч до полутора миллиона рублей.

Руководитель группы и еще трое членов банды арестованы, остальные - под домашним арестом. Следствие закончено, всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело направлено в прокуратуру.