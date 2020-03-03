Началась разработка плана управления развитием нацпарка "Хибины"

Два года назад на Кольском полуострове был создан национальный парк "Хибины", призванный сберечь природу Хибинских гор - уникального уголка Севера, ежегодно привлекающего десятки тысяч туристов, широко известного своими горнолыжными курортами и туристическими маршрутами. Но пока нацпарк существует лишь на бумаге. В апреле 2019 года управлять им было поручено руководству Лапландского государственного биосферного заповедника. Но финансирования на эту работу не отпустили. А значит, пока нет возможности наладить его охрану, мониторинг состояния его территорий, создать туристическую инфраструктуру.

- Мы провели все необходимые расчеты, чтобы выяснить, какие средства понадобятся, для начала работы на территории нацпарка, - сообщил директор заповедника Сергей Шестаков. - Итоги расчетов мы представили в Минприроды РФ, но средств на это не было выделено.

Напомним, что федеральные власти приняли решение о создании парка в момент, когда не было ни его проекта, ни какой-либо документации. Существовало лишь эколого-экономическое обоснование, но предполагаемая структура нацпарка не была проработана, по этой причине не имелось возможностей заложить в бюджете адекватную сумму на его создание. Поэтому в прошлом году началась подготовка плана управления развитием нацпарка.

Речь идет об анализе сегодняшней ситуации, создании концепции и стратегии развития парка до 2030 года и детального плана действий на ближайшие пять лет с расчетами необходимых для этого ресурсов. Это непростая работа, которая также требует средств. Пока нет федерального финансирования, заповеднику на создание плана управления развитием нацпарка выделило 2,5 миллиона рублей одно из ведущих промышленных предприятий региона.

- Есть еще одна сложность: сегодня в России нет специализированных организаций по созданию особо охраняемых природных территорий, - отмечает Сергей Шестаков. - А это работа очень сложная. Мы уже полгода ищем организацию, которая могла бы нам помочь. Сейчас в процессе участвует Центр городского развития Мурманской области, подключилась областная администрация. Мы подготовили техническое задание на создание плана управления развитием нацпарка. Сформировать этот план предполагается до конца 2020 года. Параллельно продолжаем работать с Минприроды и доказывать, что без финансовой поддержки из федерального бюджета нацпарк существовать не может. Подана заявка на участие в нацпроекте "Экология".

В управлении заповедника появится отдельная структура, которая будет отвечать за работу нацпарка. После этого администрация заповедника будет отвечать за три территории: сам Лапландский заповедник, национальный парк "Хибины" и Туломский заказник. Это огромная площадь - около 425 тысяч гектаров, расположенная в густонаселенном районе, где проживают около 200 тысяч человек.

Для того чтобы организовать управление этими территориями, необходимо более 200 миллионов рублей. Основная и самая сложная задача - организовать охрану территорий, причем речь идет не только о нацпарке. Сегодня нарушителям довольно легко проникнуть и в сам Лапландский заповедник, поскольку инспекторов не хватает.

Один из вариантов решения проблемы - задействовать цифровые технологии. Речь идет о том, чтобы использовать датчики, реагирующие на появление рядом человека. Легальный посетитель нацпарка будет иметь при себе электронное устройство наподобие ски-пасса, используемого горнолыжниками. Распознав наличие у посетителя такой карты, датчик передает по интернету сигнал, что все в порядке. Если же посетитель охраняемой территории такой карты не имеет, то датчик передает тревожный сигнал, после чего к этому месту можно направить сотрудников охраны.

Технически это вполне возможно, и если данный проект удастся, то станет ноу-хау Заполярья в сфере экологии и туризма. Его вполне можно будет тиражировать не только в стране, но даже за рубежом.

Также в городе Кировске, находящемся непосредственно в Хибинских горах, предполагается построить визит-центр нацпарка, который смогли бы посещать гости. Такой центр уже действует в заповеднике Пасвик.

- Наши задачи сейчас - способствовать развитию туризма и привлечь ресурс на территорию парка, - подчеркнула Светлана Копылова, директор АНО "Агентство развития сельских инициатив", эксперт по развитию экологического туризма и ООПТ. - Именно Хибины могут стать модельной площадкой, которая задаст стандарты развития национальных парков для всей страны.

Прямая речь

Эдуард Грушенко, научный сотрудник Института экономических проблем имени Г. П. Лузина КНЦ РАН:

- Инновационным направлением в развитии экологического туризма на Крайнем Севере могла бы стать организация национальной пешеходной тропы. Национальные тропы - маршруты массового пешеходного туризма, получившие большую популярность во всем мире, кроме России.