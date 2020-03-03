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03.03.2020 15:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шведский театр Турку впервые выступит на российской сцене

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Старейший театр Финляндии Аbo Svenska Teater (Шведский театр Турку) впервые за свою почти двухвековую историю выступит на российской сцене.
Фото: Пресс-служба Аbo Svenska Teater Фото: Пресс-служба Аbo Svenska Teater
Фото: Пресс-служба Аbo Svenska Teater

13 марта актеры покажут на сцене Молодежного театра на Фонтанке свою премьеру - спектакль "Women 3" в постановке известного финского режиссера и писательницы Туве Аппельгрен.

Фото: Виктор Васильев /МДТ - Театр Европы
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Как следует из пресс-релиза организаторов гастролей, это спектакль-триптих - о природе женского мужества и трудностях, с которыми может столкнуться каждый. Три героини, три возраста, три судьбы. Женщины ведут беседу со зрителем. Как повлиять на свое будущее в 19 лет? Стоит ли ненавидеть судьбу в 43? Каково это - мириться с прошлым в 70?

В юной максималистке 19 (у героинь нет имен) бурлит пылкость молодости, она твердо знает, чего хочет, и уверена, что будет счастлива. Разочарованная 43, напротив, недовольна своей действительностью: мечтам, как она считает, уже не суждено осуществиться, а судьба продолжает посылать ей все новые и новые испытания. За плечами у самой старшей героини, 70, - интересная, насыщенная жизнь, и настало время оглянуться назад и осмыслить пройденный путь.

Фото: Пресс-служба Театра имени Андрея Миронова
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Критики назвали пьесу "Women 3" "душераздирающей вакциной, которая так нужна современной финско-шведской драме".

Спектакль будет идти на шведском языке с русскими субтитрами.

Справка "РГ"

Это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Шведского театра Турку. В 2018 году состоялись гастроли Молодежного театра со спектаклем "Любовные кружева" на сцене Шведского театра, где в последний раз русскую драму видели около четырех десятилетий назад, когда "Таганка" привозила спектакль "Гамлет" с Владимиром Высоцким.

Туве Аппельгрен - финско-шведский режиссер и писательница, получившая широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой девочке Весте-Линнее. Спектакль Women 3 режиссер поставила в творческом союзе с популярным финским журналистом Йессикой Эден, которая написала пьесу специально для Шведского театра Турку. 

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