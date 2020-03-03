Шведский театр Турку впервые выступит на российской сцене

Старейший театр Финляндии Аbo Svenska Teater (Шведский театр Турку) впервые за свою почти двухвековую историю выступит на российской сцене.

13 марта актеры покажут на сцене Молодежного театра на Фонтанке свою премьеру - спектакль "Women 3" в постановке известного финского режиссера и писательницы Туве Аппельгрен.

Как следует из пресс-релиза организаторов гастролей, это спектакль-триптих - о природе женского мужества и трудностях, с которыми может столкнуться каждый. Три героини, три возраста, три судьбы. Женщины ведут беседу со зрителем. Как повлиять на свое будущее в 19 лет? Стоит ли ненавидеть судьбу в 43? Каково это - мириться с прошлым в 70?

В юной максималистке 19 (у героинь нет имен) бурлит пылкость молодости, она твердо знает, чего хочет, и уверена, что будет счастлива. Разочарованная 43, напротив, недовольна своей действительностью: мечтам, как она считает, уже не суждено осуществиться, а судьба продолжает посылать ей все новые и новые испытания. За плечами у самой старшей героини, 70, - интересная, насыщенная жизнь, и настало время оглянуться назад и осмыслить пройденный путь.

Критики назвали пьесу "Women 3" "душераздирающей вакциной, которая так нужна современной финско-шведской драме".

Спектакль будет идти на шведском языке с русскими субтитрами.

Справка "РГ"

Это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Шведского театра Турку. В 2018 году состоялись гастроли Молодежного театра со спектаклем "Любовные кружева" на сцене Шведского театра, где в последний раз русскую драму видели около четырех десятилетий назад, когда "Таганка" привозила спектакль "Гамлет" с Владимиром Высоцким.

Туве Аппельгрен - финско-шведский режиссер и писательница, получившая широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой девочке Весте-Линнее. Спектакль Women 3 режиссер поставила в творческом союзе с популярным финским журналистом Йессикой Эден, которая написала пьесу специально для Шведского театра Турку.