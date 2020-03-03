Шведский театр Турку впервые выступит на российской сцене

13 марта актеры покажут на сцене Молодежного театра на Фонтанке свою премьеру - спектакль "Women 3" в постановке известного финского режиссера и писательницы Туве Аппельгрен.
Как следует из пресс-релиза организаторов гастролей, это спектакль-триптих - о природе женского мужества и трудностях, с которыми может столкнуться каждый. Три героини, три возраста, три судьбы. Женщины ведут беседу со зрителем. Как повлиять на свое будущее в 19 лет? Стоит ли ненавидеть судьбу в 43? Каково это - мириться с прошлым в 70?
В юной максималистке 19 (у героинь нет имен) бурлит пылкость молодости, она твердо знает, чего хочет, и уверена, что будет счастлива. Разочарованная 43, напротив, недовольна своей действительностью: мечтам, как она считает, уже не суждено осуществиться, а судьба продолжает посылать ей все новые и новые испытания. За плечами у самой старшей героини, 70, - интересная, насыщенная жизнь, и настало время оглянуться назад и осмыслить пройденный путь.
Критики назвали пьесу "Women 3" "душераздирающей вакциной, которая так нужна современной финско-шведской драме".
Спектакль будет идти на шведском языке с русскими субтитрами.
Справка "РГ"
Это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Шведского театра Турку. В 2018 году состоялись гастроли Молодежного театра со спектаклем "Любовные кружева" на сцене Шведского театра, где в последний раз русскую драму видели около четырех десятилетий назад, когда "Таганка" привозила спектакль "Гамлет" с Владимиром Высоцким.
Туве Аппельгрен - финско-шведский режиссер и писательница, получившая широкую известность после выхода в свет ее книг о маленькой девочке Весте-Линнее. Спектакль Women 3 режиссер поставила в творческом союзе с популярным финским журналистом Йессикой Эден, которая написала пьесу специально для Шведского театра Турку.