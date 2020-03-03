Новости

В Омске осудили мать, убившую дочь из-за хлебных крошек 17:56
У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус 17:47
Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины 17:46
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело 17:40
Вышел трейлер "Каверов" с Дакотой Джонс и Айс Кьюбом 17:39
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН 17:35
В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро" 17:25
Комитет поддержал поправку в Конституцию РФ о федеральных территориях 17:23
Мотоциклист установил рекорд, поднявшись на Эльбрус за час 17:23
Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов 17:19
Власти Москвы не будут отменять массовые спортивные мероприятия 17:17
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке 17:12
В Севастополе из ресторана украли картины на три миллиона рублей 17:11
Правительство изменило планы по введению маркировки для ряда товаров 17:11
Под Севастополем вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата 17:09
Где в автомобиле безопаснее всего закрепить навигатор 17:05
В Польше футболист сломал себе нос в попытке пробить через себя 17:04
МИД Венгрии выступил против санкций Евросоюза в отношении Минска 17:02
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на "Евровидение" 16:54
В США ввели жесткие ограничения на работу китайских СМИ 16:43
Филипп Киркоров оценил шансы Little Big на "Евровидении" 16:40
Французские футболисты отказались от рукопожатий из-за коронавируса 16:37
В Самарской области женщина погибла, упав в шахту больничного лифта 16:35
Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 16:29
Полиция Южной Кореи разыскивает заболевшего коронавирусом казаха 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 16:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На широтную магистраль

В Петербурге начинается строительство двух скоростных трасс - на юге и на востоке города
Текст: Мария Голубкова (Инфраструктура)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 45(8099)
В Петербурге начинается реализация нового масштабного проекта в сфере дорожного строительства. Южная широтная магистраль (ЮШМ) входит в число шести первоочередных проектов развития транспортной инфраструктуры Северной столицы и полностью меняет схему движения транспорта в Пушкинском районе города.

Согласно официальной информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, ЮШМ, в свою очередь, "позволит соединить Волхонское шоссе, Московское шоссе и в перспективе автомобильную дорогу федерального значения Р-21 "Кола", что значительно сократит время движения автомобильного транспорта по южной части города и время в пути между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Началом активной фазы ее строительства можно считать распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке документации по планировке территории для разрешения первого этапа ЮШМ - от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. В свою очередь, "цель реализации проекта Южно-Волхонской дороги общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей - увеличить транспортную доступность КВЦ "Экспофорум", где проводятся крупные международные мероприятия, в том числе и Петербургский международный экономический форум".

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
В регионах внедряют интеллектуальные транспортные системы

Параметры будущей трассы уже известны: протяженность - 3,4 километра, количество полос движения - четыре-шесть (по две-три в каждую сторону) шириной 3,5 метра. Крайняя правая полоса, предназначенная для движения общественного транспорта, будет иметь увеличенную ширину - 3,75 метра. Кроме того, для ЮШМ построят три путепровода - через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений, а также в створе Петербургского шоссе.

- Проект готов. Ожидаем завершения разработки планировки территорий линейного объекта в III квартале 2020 года и далее - прохождения экспертизы, - уточнили в КРТИ. - Потом будет подаваться заявка на финансирование строительства.

До конца апреля нынешнего года КГА собирает предложения о порядке и сроках подготовки документации, а завершить подготовку пакета документов предполагается в срок до 30 июля 2021 года. И это не первый аналогичный документ - в 2018 году, когда было издано предыдущее распоряжение КГА о подготовке планировки территории, стоимость этой трассы оценивалась в шесть миллиардов рублей. Очевидно, что сумма инвестиций будет корректироваться в ходе проектирования.

Отметим, что нынешняя попытка начать строительство - далеко не первая. В 2017 году комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту "Строительство Южной широтной магистрали. 1 этап". Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, его результаты остаются действительными: в журнале событий имеется протокол отказа от заключения контракта, а затем извещение об отмене этого документа. Контракт на производство работ датирован 17 января 2020 года, сумма закупки - 125 миллионов рублей. В техническом задании, подготовленном для проведения конкурса, основные параметры будущей ЮШМ не указаны.

Параллельно с Южной широтной магистралью начнется и строительство Восточного скоростного диаметра, который позднее стали называть Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД). В Смольном ее сооружение считают "вопросом номер один", планировка территории под размещение новой трассы уже идет полным ходом.

- По заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры разработаны и утверждены проекты планировки территории (ППТ) по первому и второму этапам магистрали. Речь идет об участках от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом и от Витебского до Союзного проспекта, - уточнили в КРТИ. - В настоящее время идет разработка ППТ для третьего этапа Широтной магистрали - от Союзного проспекта до границы с Ленинградской областью. Также по заказу ОАО "ЗСД" идет разработка проектно-сметной документации по всем трем этапам дороги. Выполнено проектирование в части подготовки территории под строительство. Идет работа в рамках следующего этапа проектирования.

Как отмечают эксперты, строительство новых скоростных магистралей укладывается в концепцию транспортного обхода Петербурга, неотъемлемой частью которого уже стали КАД и Западный скоростной диаметр. Вместе с тем опыт, полученный от реализации этих проектов, отчасти заставляет задуматься. Условия концессионного соглашения с оператором ЗСД, например, составляют коммерческую тайну и не разглашаются. Что не дает возможности оценить экономическую эффективность ГЧП в данном случае и обоснованность размера субсидии из регионального бюджета (в прошлом году на эти цели было запланировано выделить 3,7 миллиарда рублей).

В Петербурге предложили упростить раздельный сбор мусора

- Я полагаю, что при строительстве ЮШМ и Восточного диаметра все негативные моменты будут учтены, поскольку ЗСД - это был "первый блин" и в Петербурге, и в стране, - отметил директор Института проблем транспорта РАН Игорь Малыгин. - Инфраструктурные проекты в области дорожного строительства - это всегда хорошо, потому что улучшают скорость доставки грузов и пассажиров. При этом, если у государства недостаточно средств для их реализации, на помощь приходят частные инвестиции, и на Западе это очень распространенная практика.

Игорь Малыгин также высказал мнение, что наиболее востребованным для города сейчас является ШМСД.

- Эту магистраль нужно строить буквально в три смены, полагает он. - Город и так задыхается, а с учетом еще 13 выделенных полос, которые будут введены в эксплуатацию с 1 июня, в том числе 7,6 километра по Ленинскому проспекту от проспекта Народного Ополчения до конца Народной улицы, нас ожидает существенное сужение полос для легкового транспорта и ухудшение общей ситуации.

Строительство ШМСД планируется разделить на четыре этапа, первый из которых будет профинансирован за счет федерального и городского бюджетов, а также при участии инвестора. Три последующих планируются к реализации на основе ГЧП. Срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года.

Тем временем

Еще четыре первоочередных проекта в сфере транспорта - строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Экономика Недвижимость Инфраструктура СЗФО

Главное сегодня

Комитет ГД одобрил поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение
В Минздраве оценили состояние пациента с COVID-2019 как удовлетворительное
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить