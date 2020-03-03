В Петербурге начинается реализация нового масштабного проекта в сфере дорожного строительства. Южная широтная магистраль (ЮШМ) входит в число шести первоочередных проектов развития транспортной инфраструктуры Северной столицы и полностью меняет схему движения транспорта в Пушкинском районе города.

Согласно официальной информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, ЮШМ, в свою очередь, "позволит соединить Волхонское шоссе, Московское шоссе и в перспективе автомобильную дорогу федерального значения Р-21 "Кола", что значительно сократит время движения автомобильного транспорта по южной части города и время в пути между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Началом активной фазы ее строительства можно считать распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре о подготовке документации по планировке территории для разрешения первого этапа ЮШМ - от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. В свою очередь, "цель реализации проекта Южно-Волхонской дороги общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей - увеличить транспортную доступность КВЦ "Экспофорум", где проводятся крупные международные мероприятия, в том числе и Петербургский международный экономический форум".

Параметры будущей трассы уже известны: протяженность - 3,4 километра, количество полос движения - четыре-шесть (по две-три в каждую сторону) шириной 3,5 метра. Крайняя правая полоса, предназначенная для движения общественного транспорта, будет иметь увеличенную ширину - 3,75 метра. Кроме того, для ЮШМ построят три путепровода - через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений, а также в створе Петербургского шоссе.

- Проект готов. Ожидаем завершения разработки планировки территорий линейного объекта в III квартале 2020 года и далее - прохождения экспертизы, - уточнили в КРТИ. - Потом будет подаваться заявка на финансирование строительства.

До конца апреля нынешнего года КГА собирает предложения о порядке и сроках подготовки документации, а завершить подготовку пакета документов предполагается в срок до 30 июля 2021 года. И это не первый аналогичный документ - в 2018 году, когда было издано предыдущее распоряжение КГА о подготовке планировки территории, стоимость этой трассы оценивалась в шесть миллиардов рублей. Очевидно, что сумма инвестиций будет корректироваться в ходе проектирования.

Отметим, что нынешняя попытка начать строительство - далеко не первая. В 2017 году комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту "Строительство Южной широтной магистрали. 1 этап". Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, его результаты остаются действительными: в журнале событий имеется протокол отказа от заключения контракта, а затем извещение об отмене этого документа. Контракт на производство работ датирован 17 января 2020 года, сумма закупки - 125 миллионов рублей. В техническом задании, подготовленном для проведения конкурса, основные параметры будущей ЮШМ не указаны.

Параллельно с Южной широтной магистралью начнется и строительство Восточного скоростного диаметра, который позднее стали называть Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД). В Смольном ее сооружение считают "вопросом номер один", планировка территории под размещение новой трассы уже идет полным ходом.

- По заказу комитета по развитию транспортной инфраструктуры разработаны и утверждены проекты планировки территории (ППТ) по первому и второму этапам магистрали. Речь идет об участках от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом и от Витебского до Союзного проспекта, - уточнили в КРТИ. - В настоящее время идет разработка ППТ для третьего этапа Широтной магистрали - от Союзного проспекта до границы с Ленинградской областью. Также по заказу ОАО "ЗСД" идет разработка проектно-сметной документации по всем трем этапам дороги. Выполнено проектирование в части подготовки территории под строительство. Идет работа в рамках следующего этапа проектирования.

Как отмечают эксперты, строительство новых скоростных магистралей укладывается в концепцию транспортного обхода Петербурга, неотъемлемой частью которого уже стали КАД и Западный скоростной диаметр. Вместе с тем опыт, полученный от реализации этих проектов, отчасти заставляет задуматься. Условия концессионного соглашения с оператором ЗСД, например, составляют коммерческую тайну и не разглашаются. Что не дает возможности оценить экономическую эффективность ГЧП в данном случае и обоснованность размера субсидии из регионального бюджета (в прошлом году на эти цели было запланировано выделить 3,7 миллиарда рублей).

- Я полагаю, что при строительстве ЮШМ и Восточного диаметра все негативные моменты будут учтены, поскольку ЗСД - это был "первый блин" и в Петербурге, и в стране, - отметил директор Института проблем транспорта РАН Игорь Малыгин. - Инфраструктурные проекты в области дорожного строительства - это всегда хорошо, потому что улучшают скорость доставки грузов и пассажиров. При этом, если у государства недостаточно средств для их реализации, на помощь приходят частные инвестиции, и на Западе это очень распространенная практика.

Игорь Малыгин также высказал мнение, что наиболее востребованным для города сейчас является ШМСД.

- Эту магистраль нужно строить буквально в три смены, полагает он. - Город и так задыхается, а с учетом еще 13 выделенных полос, которые будут введены в эксплуатацию с 1 июня, в том числе 7,6 километра по Ленинскому проспекту от проспекта Народного Ополчения до конца Народной улицы, нас ожидает существенное сужение полос для легкового транспорта и ухудшение общей ситуации.

Строительство ШМСД планируется разделить на четыре этапа, первый из которых будет профинансирован за счет федерального и городского бюджетов, а также при участии инвестора. Три последующих планируются к реализации на основе ГЧП. Срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года.

Тем временем

Еще четыре первоочередных проекта в сфере транспорта - строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.