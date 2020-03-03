В Петербурге смартфоны стали основным платежным средством

На фоне спада мирового рынка российский показал новый рекорд: в прошлом году продано 32,9 миллиона смартфонов - это максимум за последние шесть лет, утверждают аналитики компании IDC. Современному человеку этот гаджет заменяет не только компьютер, он стал полноценным платежным инструментом. Пользователи все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. В среднем петербуржцы переводят по 2328 рублей со смартфона и компьютера - полагают эксперты Яндекс.Деньги, изучив, как пользователи сервиса отправляют переводы другим людям.

Этот показатель превышает сумму переводов в других регионах - так, в СЗФО переводят в среднем по 1627 рублей, в ЦФО - 1853 рубля. В целом доля оборота переводов по России со смартфонов выросла за год на 37 процентов, число самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилось на 42 процента. Растет и количество Android-устройств: в Петербурге большая часть переводов приходится на подобные устройства - 68 процентов, что на восемь процентов больше, чем годом раньше.

Интересно, что по объему заграничных переводов через сервис Яндекс.Деньги лидирует Украина, как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Белоруссия и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился - в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция. По среднему переводу через Яндекс.Деньги среди этого топ-15 лидирует Таиланд - 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем - Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Белоруссию - в среднем по 4344 рубля.

В целом по итогам прошлого года только в Петербурге количество пользователей банковских мобильных приложений и платежей, проводимых с помощью мобильного банкинга, увеличилось в несколько раз. По результатам опросов Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), самой популярной цифровой услугой в мобильном банкинге стал перевод денежных средств по номеру телефона, ею пользуются 57 процентов пользователей. На втором месте - оплата различных услуг через мобильное приложение банка (54 процента), на третьем - оплата по QR-коду или штрихкоду (37 процентов).

Кстати

Ведущую роль в популяризации безналичных платежей (где ведущую роль играют именно платежи посредством смартфона) сыграла онлайн-торговля. По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2019 год объем рынка онлайн-торговли увеличился на треть, а оплата пластиковыми картами товаров и услуг через интернет (эквайринг) выросла за тот же период на 25 процентов.