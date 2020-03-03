В Петербурге смартфоны стали основным платежным средством

Этот показатель превышает сумму переводов в других регионах - так, в СЗФО переводят в среднем по 1627 рублей, в ЦФО - 1853 рубля. В целом доля оборота переводов по России со смартфонов выросла за год на 37 процентов, число самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилось на 42 процента. Растет и количество Android-устройств: в Петербурге большая часть переводов приходится на подобные устройства - 68 процентов, что на восемь процентов больше, чем годом раньше.
Интересно, что по объему заграничных переводов через сервис Яндекс.Деньги лидирует Украина, как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Белоруссия и Казахстан. За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился - в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция. По среднему переводу через Яндекс.Деньги среди этого топ-15 лидирует Таиланд - 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем - Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Белоруссию - в среднем по 4344 рубля.
В целом по итогам прошлого года только в Петербурге количество пользователей банковских мобильных приложений и платежей, проводимых с помощью мобильного банкинга, увеличилось в несколько раз. По результатам опросов Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), самой популярной цифровой услугой в мобильном банкинге стал перевод денежных средств по номеру телефона, ею пользуются 57 процентов пользователей. На втором месте - оплата различных услуг через мобильное приложение банка (54 процента), на третьем - оплата по QR-коду или штрихкоду (37 процентов).
Ведущую роль в популяризации безналичных платежей (где ведущую роль играют именно платежи посредством смартфона) сыграла онлайн-торговля. По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за 2019 год объем рынка онлайн-торговли увеличился на треть, а оплата пластиковыми картами товаров и услуг через интернет (эквайринг) выросла за тот же период на 25 процентов.