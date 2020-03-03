В Поморье остановили уничтожение леса под видом законных рубок

За пять лет в Архангельской области вырубили 300 тысяч кубометров качественного леса якобы в научных целях. Как утверждают в прокуратуре региона, на самом деле организаторы этих рубок даже не планировали заниматься наукой, а единственной их целью была продажа древесины.

Анализируя ситуацию в лесной сфере, правоохранители заметили интересное явление: сразу семь коммерческих организаций вовсю рубили тайгу в разных районах области под видом научной деятельности. Причем это были не вузы или НИИ, а обычные АО и ООО, далекие от каких-либо исследований. Но в уставе у всех фирм, наряду с торговлей и арендой значилась "научная и образовательная деятельность".

- Обычно лесные регионы поднимают проблему "классических" незаконных рубок, когда кто-то просто берет древесину без разрешения, - приводит пример заместитель прокурора области Сергей Акулич. - Эта схема ясна, остается только выявлять нарушителей. Гораздо сложнее вывести на чистую воду тех, кто уничтожает лесфонд под видом законных рубок. Лесной кодекс РФ разрешает использовать леса для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности. Такое право дается любым научным и образовательным организациям, а это очень широкое понятие. К примеру, детский сад - тоже образовательное учреждение. Пользуясь этой лазейкой, недобросовестные предприниматели могут заниматься незаконной заготовкой древесины.

В псевдонаучных целях лес вырубается без соблюдения правил, порой варварским способом. Не учитываются возрастной состав и способы заготовки древесины. На рынке создается дисбаланс, поскольку появляются игроки с необоснованными преференциями. Все это негативно сказывается на лесной экономике, подчеркивают в прокуратуре.

Надзорный орган объявил войну лженаучным рубкам. По одному из таких фактов возбудили уголовное дело: коммерческое предприятие вырубило на территории Плесецкого района 3400 кубометров хорошего молодого леса на сумму 18 миллионов рублей якобы в научно-исследовательских целях. Обвинение считало, что под этим прикрытием бизнес просто получил доступ к выгодной лесосеке. На скамье подсудимых оказались гендиректор предприятия и профессор одного из НИИ, подготовивший научное обоснование рубки. Кстати, за каждый кубометр древесины этот институт получал оплату.

Согласно проекту, лес должны были только проредить, чтобы понаблюдать, как он будет подрастать. Но на деле его вырубили подчистую. Однако суд оправдал обвиняемых, поскольку формально у них имелись все документы на рубку, а кто и как должен оценивать вклад в науку - нигде не оговаривается, четких требований к отчетности нет. При этом не возбраняется продажа леса, вырубленного ради науки.

И все же правоохранителям удалось остановить такие рубки в Архангельской области.

- Это было непросто, поначалу мы не находили поддержки среди участников процесса. Все ссылались на нормы закона и говорили, что ничего не нарушают. К тому же в научной деятельности действительно не всегда бывает результат, который можно "пощупать". Тем не менее мы оспаривали в судах проекты освоения лесов, которые явно не приносили никакой пользы науке. В итоге они были признаны незаконными, и лженаучная деятельность в лесах нашей области прекратилась. Но она вполне может практиковаться в других регионах или снова возобновиться у нас, - отмечает Сергей Акулич.

Ущерб, причиненный лесфонду лженаучными рубками, сопоставим с уроном от «черных» лесорубов

Ущерб, причиненный лесфонду лженаучными рубками, сопоставим с уроном от "черных" лесорубов, который оценивается в 30-40 тысяч кубометров в год. Об этой проблеме шла речь на недавнем заседании рабочей группы Совфеда по совершенствованию лесного законодательства в Устьянском районе Поморья. В частности, Архангельская область предложила предоставлять право заготавливать древесину только профильным научным и образовательным организациям. Например, сейчас в регионе этим занимается федеральный университет, который готовит специалистов лесного профиля и ведет многолетние исследования с целью развития отрасли.

Другим распространенным способом незаконной заготовки древесины стала рубка леса, выросшего на землях сельхозназначения: якобы для их расчистки. Административный кодекс РФ действительно обязывает не допускать зарастания аграрных участков. Но если это случилось, такая древесина принадлежит собственнику земельного участка. Как правило, это государственные или муниципальные земли, и доход от продажи леса должен поступать соответствующим органам власти. Но заготовитель может присвоить его себе. Если же по результатам таких рубок ни одного гектара земель не вернули в сельхозоборот - значит, целью была только прибыль от продажи леса.

Недавно в Вельском районе Поморья вступил в силу приговор в отношении директора агрофирмы, который получил шесть лет колонии общего режима за кражу леса в особо крупном размере. Установлено, что он организовал заключение договоров на расчистку арендованных сельхозучастков от деревьев и кустарников. Подрядчики вырубили почти 200 тысяч кубометров деловой древесины, а заказчик ее реализовал, положив деньги в свой карман. Ущерб государству оценивается в сумму более 11 миллионов рублей, которую осужденный обязан возместить.

Между тем

Еще одна лазейка для недобросовестного бизнеса - исключительные случаи заготовки древесины, которые вправе устанавливать субъекты РФ.

- При этом не определяется, какие это случаи и сколько их может быть, - поясняет Сергей Акулич. - Например, к исключительным случаям, когда древесина выделяется по цене в три раза ниже обычной, относят поддержку сельхозпроизводителей. В итоге картофель завозят из Египта, а местные фермеры вовсю рубят лес. В некоторых регионах устанавливали до десяти таких случаев. В Архангельской области их всего два, и региональный парламент уже принял в первом чтении законопроект, призванный полностью ликвидировать это явление. Условия на рынке должны быть одинаковы для всех.