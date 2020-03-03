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03.03.2020 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Террабайты связи

В регионах СЗФО завершен проект по устранению "цифрового неравенства"
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 45(8099)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о выходе из проекта по устранению "цифрового неравенства" в регионах РФ. За пять лет его реализации в СЗФО в эксплуатацию введено 829 точек доступа для оказания услуг связи. Меньше только в Дальневосточном федеральном округе - 651 точка. Лидером же проекта стал Приволжский федеральный округ (ПФО) - там введено 3808 точек.

Напомним, что проект реализуется в соответствии с поручением президента РФ и Федеральным законом "О связи" и обеспечивает современными услугами связи сельские населенные пункты, в которых проживает от 250 до 500 человек. По словам инициаторов проекта, всего в эксплуатацию введено 11,1 тысячи точек доступа к бесплатному широкополосному интернету в 83 регионах России, для чего было построено более 85 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. По подсчетам аналитиков, доступ в интернет получили более 3,2 миллиона сельских жителей страны. Это порядка 10 процентов проживающих в российских деревнях.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Тем не менее, полагают эксперты РФПИ, в течение последних трех лет суммарный интернет-трафик и количество интернет-сессий в рамках проекта ежегодно увеличивается более чем в два раза. По итогам 2019 года было зафиксировано более 66,7 миллиона выходов в интернет, объем трафика передачи данных составил 11 террабайт.

За пять лет реализации проекта в СЗФО в эксплуатацию введено 829 точек доступа

По словам Кирилла Дмитриева, гендиректора РФПИ, "привлечение средств иностранных инвесторов (в проекте участвовал суверенный фонд ОАЭ. - Прим. ред.) к финансированию проекта позволило максимально ускорить процесс подключения малых населенных пунктов к интернету". Одной из главных задач проекта стало предоставление бесплатного доступа к "двум тысячам интернет-сайтов, среди которых сайты органов государственной власти, портал государственных и муниципальных услуг, СМИ, которые официально публикуют федеральные и конституционные законы, акты палат Законодательного собрания и другие нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти".

Тем временем

В стране продолжается реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура", согласно которому к 2024 году 97 процентов домохозяйств и 100 процентов государственных и медицинских учреждений страны, в числе которых ФАПы и школы, пожарные посты и части, участковые пункты полиции, органы государственной власти и местного самоуправления, будут иметь широкополосный доступ к сети интернет. Так, например, на Вологодчине программа завершена на треть. За три года чиновники намерены создать цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На практике это означает, что в ближайшие четыре года фельдшер на месте сможет получать все необходимые данные о пациенте, например о результатах анализов, посещениях узких специалистов в районных больницах, а также обеспечить запись к узким специалистам на приеме.

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