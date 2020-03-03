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03.03.2020 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Черноморский флот проведет воздушные парады в День Победы

Текст: Юлия Крымова

Воздушные парады состоятся в Севастополе, Новороссийске и Керчи 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, в воздушной части парада в трех городах-героях будут задействованы в сумме 56 самолетов и вертолетов морской авиации ЧФ и авиационных подразделений Южного военного округа.

В параде в Севастополе примут участие 29 боевых летательных аппаратов. Это истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М, самолеты-амфибии Бе-12, пассажирские и транспортные самолеты. Кроме этого, в парадном строю над площадью Нахимова предстанут вертолеты Ка-27, Ми-8, Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В Керчи в воздушном параде будут задействованы 17 самолетов и вертолетов, он состоится по окончании пешего парада.

В Новороссийске в парадном строю над Цемесской бухтой пролетят десять боевых машин.

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