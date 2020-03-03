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03.03.2020 10:00
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Делегация из Сицилии прибыла в Крым для налаживания партнерства в ЖКХ

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крым прибыла делегация управленцев из административной области Сицилия (Италия). Об этом "РГ" сообщил глава комитета Госсовета Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов

Он рассказал, что в состав делегации вошли шесть человек: по двое глав и менеджеров муниципальных образований, один заместитель главы и сопровождающий.

- В рамках рассчитанного на четыре дня визита у гостей запланированы встречи с главами администраций Симферополя и Евпатории, - пояснил парламентарий. - В частности, в Евпатории планируется подписание договора о партнерстве. На встречах предполагается обсудить решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также запланирован ряд встреч с общественниками.

Также для гостей предусмотрены экскурсии по крымской столице, Евпатории и Ялте, а также посещение Ливадийского дворца-музея, где в феврале 1945 прошла Крымская конференция глав правительств Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Административная область Сицилия включает в себя одноименный остров и прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Ее площадь составляет 25,8 тысячи квадратных километров, население - 5,1 миллиона человек.

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