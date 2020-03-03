Экс-главу астраханского МЧС обвинили в злоупотреблении полномочиями

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС по Астраханской области, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом "РГ" рассказали в региональном управлении СК России.

С 2010 по 2019 годы экс-глава астраханского МЧС оформлял в штат спортсменов, выступавших за ведомство на соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту.

Им выплачивалась зарплата и премии, хотя они просто числились на должностях, а на самом деле функции спасателей не выполняли.

Общая сумма выплат, в том числе налогов и сборов, составила более 24 миллионов рублей. Теперь бывший главный спасатель региона обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими значительный урон государству. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.