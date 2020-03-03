Из-за теплой зимы астраханские рыбаки не ждут большого улова

Рыбаки в Астраханской области вышли на промысел без особых надежд: улов с каждым годом все меньше. А теплая зима без снега и льда, скорее всего, снова принесет низкий паводок, значит, нет и перспективы на большую путину.

- В прошлом году молодь многих видов рыбы "скатилась" в море еще в нежизнеспособном возрасте, - рассказал "РГ" заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Шипулин. - Весеннее половодье продолжалось не оптимальные 84 дня, а всего 27. Рыбе для полноценного завершения нерестового цикла нужно в три раза больше времени. К окончанию половодья всего 4,5 процента воблы достигло стадии малька. У леща до стадии малька не доросла ни одна личинка.

Какой урон нанесло потепление рыбным запасам, станет известно только тогда, когда прошлогоднее и нынешнее потомство достигнет половозрелого возраста и отнерестится. Для воблы и леща - это четвертый-пятый год жизни. Так что последствия теплой зимы будут заметны не раньше чем года через три. Но уже сейчас наблюдения за сеголетками, годовалыми мальками, показывают, что речной рыбы стало меньше.

- Если бы годы, когда складывались хорошие условия для нереста (длительное весеннее половодье и объем не менее 120 кубокилометров воды), повторялись часто, это компенсировало бы потери неблагоприятных лет, - говорит Шипулин. - Но каким будет нынешнее весеннее половодье, еще не известно.

Хотя тревога у ученых есть: декабрь и январь были теплыми не только на Нижней Волге, но и в бассейнах Оки и Камы. А если снега нет, то весной может не быть воды. Учитывая плохой паводок прошлого года, под угрозой потомство леща, воблы и сазана.

- Все частиковые уже становятся музейными экспонатами, - подтверждает мнение ученого гендиректор рыбоперерабатывающего предприятия из Астраханской области Бекбулат Аспенов. - В прошлую путину в рамках своей квоты мы рыбу выловили, а как будет этой весной, не знаю.

Как сказал председатель облдумы Игорь Мартынов, сейчас действительно наблюдается снижение вылова. Между тем квоту на вылов рыбы в этом году для астраханских промпредприятий установили в 53 тысяч тонн.

- Строить печальные прогнозы пока рано, - говорит Сергей Шипулин. - Запас снега в северной части бассейна, особенно на Каме, накопленный к апрелю, и объем воды в водохранилищах могут существенно улучшить ситуацию. Например, зима 2011 - 2012 года в Астраханской области принесла сюрпризы именно к концу: в среднем умеренная, она ударила к началу весны трескучими морозами под минус 40.

Тем временем потепление влияет на водных обитателей. Зимой рыба должна находиться в состоянии покоя, а из-за высокой температуры воды (в низовьях водотоков - до 1,5 градуса и на взморье - 3 - 4 градуса) она становится более подвижной, расходует силы, у нее ускоряются процессы созревания икры. Если произойдет ранний нерест, то заморозки уничтожат отложенную икру. В зоне риска рано нерестящиеся щука, судак и окунь.

Кроме того, отсутствие льда на водных объектах делает рыбу легкой добычей для браконьеров. Но есть у потепления и плюсы: обычно зимой мелкие речки промерзают так, что рыба в них погибает из-за нехватки кислорода. А в этом году, как считают ученые, рыба не страдала от недостатка воздуха. Между тем рыбохозяйственники ругают вовсе не климат, а регулирование сброса воды во время половодья.

- Снега не было, а дожди идут, - отметил председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области Андрей Маркин. - При такой теплой зиме водохранилища играют положительную роль: аккумулируют влагу, которую надо сбросить в низовья, чтобы дать рыбе отнерестится. В прошлом году воду слили буквально за неделю - просто набедокурили, иначе не скажешь. Будем надеяться, что теперь все сделают с умом, тем более что прогноз относительно паводка неплохой, порядка 120 кубокилометров. Это значительно больше, чем в прошлом году.

Как у соседей

Теплая и бесснежная зима может негативно сказаться на аквакультуре Ростовской области и привести к оскудению рыбных запасов. Как сообщил главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин, запасы воды в снежном покрове в Донском бассейне к началу февраля составлял чуть более половины нормы. Отсутствие снега приведет к минимальному весеннему разливу.

- Раз нет половодья, рыбе негде нереститься, так как главные промысловые виды, лещ, тарань и сазан, размножаются в полоях, пойменных местах. Малая вода отрежет рыбу от входа на привычные нерестилища, а последующее падение ее уровня и высыхание мест икрометания уничтожит большую часть потомства, - считает ученый.

Кроме того, раннее пробуждение комаров из-за теплой зимы может привести к сокращению их численности. Из-за отсутствия кормовой базы мальки могут погибнуть на ранней стадии.