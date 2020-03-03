В сравнении с 2014 годом, когда Крым вошел в состав России, задолженность по заработной плате в регионе сократилась в десятки раз, но часть работодателей по-прежнему испытывают терпение своих подчиненных. На 1 февраля 2020 года предприятия задолжали работникам 7,7 миллиона рублей.

Согласно данным Крымстата, зарплату не могут получить более месяца 238 человек, а средняя сумма долга крымчанам - 32256 рублей. Больше всего задолжали в Феодосии (49,9 процента) и Симферополе (23,8). В основном это промышленные предприятия и научные организации, на которые приходится больше половины общей суммы долга. В каких случаях должников привлекают к уголовной ответственности, а в каких они могут рассчитывать на снисхождение, рассказал "РГ" и. о. руководителя главного следственного управления СКР по РК и Севастополю Владимир Терентьев.

Владимир Николаевич, в какой момент к процессу взыскания задолженности подключаются правоохранительные органы?

Владимир Терентьев: Мы начинаем действовать, когда работодатель не выплачивает зарплату полностью в течение двух месяцев либо частично в течение трех. В республике есть межведомственная рабочая группа, в которую, помимо силовиков, входят представители всех заинтересованных ведомств, чья общая задача - понудить руководителей организаций к выплате заработанных денег. Прокуратура отслеживает информацию о текущей задолженности. Работодатели получают предостережения, мы применяем к ним меры административного воздействия. Если же это не помогает, начинаем процессуальную проверку. Если информация подтверждается, мы вынуждены завести дело и использовать методы уголовного принуждения. Но главное для нас не наказание, а восстановление социальной справедливости.

Как часто дело доходит до наказания?

Владимир Терентьев: В 2019 году заведено 39 уголовных дел, фигуранты которых задолжали 76 миллионов рублей. Из них 64 миллиона возмещено еще на стадии предварительного следствия. На 30 миллионов рублей было арестовано имущество, чтобы после судебного рассмотрения гарантировать возмещение нанесенного ущерба. Арест накладывается как на имущество предприятия, так и на личное имущество и банковские счета руководителей. Налажена тесная взаимосвязь с ФНС и Росфинмониторингом, чтобы мы могли отследить, куда расходовались средства. Следователь с помощью финансовой экспертизы и изучения документов определяет имущество, подлежащее аресту, ходатайство направляется в суд, выносится соответствующее постановление.

Кто в первую очередь несет ответственность за невыплату заработанных денег?

Владимир Терентьев: В первую очередь директор. Принимая на себя бремя управления предприятием, он обязан учитывать все коммерческие риски и контролировать своевременность расчета с работниками.

Всегда ли расследуемые уголовные дела о задолженности доводятся до суда?

Владимир Терентьев: Законодательство предусматривает несколько форм привлечения к ответственности. Это касается лиц, впервые совершивших такие преступления и погасивших долг в течение двух месяцев, уголовное производство может быть прекращено, но с признанием вины и выплатой материального ущерба. Если же дело расследуется более двух месяцев, но руководитель погасил задолженность в течение трех-четырех месяцев, мы направляем исковое заявление о наложении судебного штрафа. Такая мера касается лиц, впервые совершивших подобное преступление, и таких дел достаточно. Но есть дела, фигуранты которых не признают вину. Суды назначают им наказания в виде штрафа. Также директорам в качестве дополнительного наказания может быть запрещено занимать руководящие должности.

Какие предприятия чаще всего становятся должниками?

Владимир Терентьев: Самые разные и различных форм собственности: есть и мелкие, с 20 - 30 работниками, и крупные, где заняты 300 - 500 человек. Препятствий для своевременной выплаты зарплаты может быть очень много. Например, задолжал заказчик или подводит поставщик. Иногда, если бы предприятие погасило задолженность, оно прекратило бы свое существование, отчего пострадали бы и его работники. Поэтому мы определяем, была ли возможность у предприятия без ущерба для его деятельности выплачивать людям деньги. Но в любом случае директор должен брать такое количество заказов, которое он сможет выполнить. Каждый случай разбираем индивидуально. Прежде всего нас интересуют ситуации, когда директор умышленно не платит людям, параллельно тратя средства на необязательные нужды. Например, в прошлом году расследовали уголовное дело ГУП РК "Крымжелезобетон", которое задолжало работникам почти 17 миллионов рублей. В результате долг погашен.

Наши оппоненты и их адвокаты, выбирая линию защиты, нередко заранее уничтожают финансовые документы, проводят различные манипуляции с регистрацией и счетами дочерних фирм. И лишь когда есть административное давление и деваться некуда, они выплачивают долг. Нередко мы назначаем сложные финансовые экспертизы с привлечением специалистов из других экспертных учреждений. Словом, простых дел не бывает, но есть сформированная практика, помогающая раскрывать совершаемые по стандартной схеме преступления.

Например, мы расследовали дело в отношении руководителя одного из частных охранных предприятий. Потерпевшими проходили 12 работников, долг перед ними составлял почти 770 тысяч рублей. Дело направили в суд, добились полного возмещения ущерба. А через некоторое время ко мне на личный прием пришли граждане, которым задолжало зарплату предприятие с чуть измененным названием, но с тем же руководителем. И на него пришлось заводить еще одно уголовное дело. Как оказалось, такие же дела были заведены на него и в других регионах России.

Еще одна категория экономических дел, расследуемых СКР, - неуплата налогов. Много ли таких дел в республике?

Владимир Терентьев: Из года в год количество этих дел растет, но это говорит не о росте числа "налоговых уклонистов", а об улучшении выявляемости таких преступлений благодаря тесному взаимодействию контрольных и надзорных органов. Положительно сказывается и активная цифровизация налоговой сферы, делающая процесс уплаты налогов более прозрачной.

В 2019 году ГСУ по Республике Крым и Севастополю завело 23 уголовных дела о налоговых преступлениях. Ущерб, нанесенный государству их фигурантами, составил почти 418 миллионов рублей, а возмещен 401 миллион (96,1 процента). Для сравнения: в 2018 году заведено 13 дел о налоговых преступлениях с ущербом 117 миллионов и возмещением 86 миллионов. Основные категории расследуемых преступлений - уклонение от уплаты подлежащих уплате налогов и сборов (статья 199 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов (статья 199.2 УК РФ).

Приоритет отдается возмещению ущерба. Уголовное преследование - крайняя мера, нацеленная на возмещение ущерба и уплату всех налогов. Согласно примечанию к статье 199 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное этой статьей, освобождается от уголовной ответственности при условии полной уплаты недоимки и соответствующих пеней, а также штрафа, предусмотренного Налоговым кодексом РФ.

В качестве примера могу привести уголовное дело в отношении директора одного из крупнейших коммерческих предприятий Республики Крым об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование показало, что ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, 215 миллионов рублей, в полном объеме возмещен, а уголовное дело в отношении директора прекращено в связи с полным погашением суммы нанесенного ущерба.