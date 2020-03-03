С начала года сократился импорт из Китая в Россию. На юге страны по сравнению с январем прошлого года снижение составило около 30 процентов. Ждать ли южанам дефицита продуктов и повышения цен?

Чесноку найдут замену

В отличие от Дальнего Востока, где уже не хватает овощей и фруктов, которые поставлялись в основном из Поднебесной, в ЮФО пока не ощущается значительных перемен в ассортименте на прилавках торговых точек. В департаменте потребительского рынка Ростовской области заверили, что дефицит продовольствия региону не грозит, местный рынок продуктов от китайских поставок не зависит. Такого же мнения придерживается председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Дона Александр Родин. Он говорит, что юг России снабжают собственные производители. Это подтвердили и владельцы продуктовых торговых точек в Ростове. Центральный городской рынок работает как обычно, продавцы сбоя в поставках товаров не наблюдали.

- У нас китайского почти ничего нет, все свое, местного производства, - замечает продавец мясной продукции Галина Александрова.

Исключение - чеснок. Поднебесная снабжала им не только Россию, но и другие страны. Крупные сетевые магазины торгуют также китайским помело. Этот фрукт, конечно, не самый востребованный, но даже он вряд ли будет в ближайшее время в дефиците, потому что его завезли ранее в большом количестве.

- Согласно данным ретейлеров, доля китайской продукции в сетевых магазинах составляет примерно один процент, в основном это непродовольственные товары. Из продовольственных, кроме чеснока и помело, в Ростовскую область из КНР привозили мандарины, киви и лимоны. Кстати, крупные торговые предприятия с конца 2019 года заменили китайскую плодоовощную продукцию на европейскую и латиноамериканскую, - уточнила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Местные яблоки дешевле

На краснодарских рынках китайских овощей и фруктов не найти. А цены те же, что и до сообщений о коронавирусе. Местные яблоки, например, стоят около 50 рублей. Импортные овощи даже незначительно подешевели. На прилавках помидоры и огурцы из Турции, Ирана, Азербайджана, хватает и краснодарских.

Как утверждает Краснодарстат, фрукты и овощи везут в регион из Индонезии, Турции, Эквадора и Египта. Пожалуй, только чеснок китайский. Его цена как была 15 рублей за штуку, так и осталась. "Еще имбирь у нас из КНР, - вспоминают продавцы кооперативного рынка. - Но, если он исчезнет с прилавков, мы много не потеряем, не такой уж на него великий спрос".

Фермеры из Волгоградской области считают, что цены могут подняться на парниковые овощи. Много тепличных помидоров выращивали китайские граждане. Но они уехали, и в ближайшее время вряд ли вернутся из КНР, так как границы закрыты. Местные производители считают, что это хороший шанс стать основными поставщиками плодоовощной продукции в регионе.

От тапок до смартфона

Другая ситуация с поставками на юг России непродовольственных товаров из Поднебесной. Согласно сведениям Южного таможенного управления, внешнеторговый импорт с КНР сократился в январе 2020 года в сравнении с первым месяцем прошлогодней зимы почти на 75 миллионов долларов. В январе 2019 года он составлял около 217 миллионов долларов.

В ЮФО стали меньше привозить электромашин и оборудования из Китая - на 38,8 миллиона долларов, обуви - на 7,6 миллиона. Кроме того, прекратились поставки минерального топлива из КНР. Это может негативно повлиять на работу промышленных предприятий в округе. Ведь в прошлом году только в январе китайцы поставили его почти на 15 миллионов долларов. Дончане закупали одежду, обувь, керамику, мебель, химическую продукцию, в том числе пластмассу, картон, бумагу, изделия из меха и кожи. Среди экспортеров этой группы товаров Китай был на первом месте. Как будет развиваться сотрудничество в нынешнем году, пока непонятно.

Сокращение непродовольственного импорта из КНР наблюдается в целом в стране. Первый заместитель председателя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов утверждает, что это связано с действиями китайских властей и бизнеса, поскольку Россия не вводила ограничения на грузоперевозки из Поднебесной.

- Правительство нашей страны закрыло границу для перемещения граждан, но относительно грузов никаких ограничений нет: пункты пропуска открыты, - подчеркнул Давыдов.

Ситуация в Китае, как считают эксперты, может привести к дефициту и, следовательно, к увеличению цен на электронику, смартфоны, различные гаджеты и комплектующие для автомобилей. О возможных проблемах со сборкой авто уже официально объявил КамАЗ.

С другой стороны, экспорт из российских регионов в Поднебесную не сократился. Например, из Ростовской области туда, как и раньше, поступают котлы и оборудование, черные и цветные металлы, а также продукты питания и продовольственное сырье (масло и жир). Новый тренд для китайцев - качественное потребление. Они ценят продукты питания из России и готовы платить за них хорошую цену, так как считают, что собственные фирмы ради больших объемов жертвуют качеством.

Компетентно

Алексей Гуков, начальник Ростовской таможни:

- С 27 января в международном аэропорту Платов прекращено воздушное сообщение с Китаем. На авиарейсах из Таиланда таможенный контроль осуществляется со средствами индивидуальной защиты, как и в морском порту Азова. На судах с китайскими товарами контроль таможни остался без изменений. Что касается импорта из КНР, в регионе ответственности Ростовской таможни его объемы сократились более чем на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это может быть связано в том числе с перераспределением компетенции таможенных постов. Часть деклараций для удобства участников внешнеэкономической деятельности с середины января подается в новороссийский центр электронного декларирования. Он специализируется на товарах, доставляемых морским транспортом. Фактический контроль товаров, в том числе из Китая, по-прежнему может осуществляться на постах Ростовской таможни.

Кстати

В Дальневосточном федеральном округе возник дефицит свежих овощей и фруктов, а цены на них взлетели. Власти Приморья заявили, что продукция из КНР почти закончилась, а новые партии не поступают из-за изменившихся требований фитосанитарных служб Китая. В целом среди импортеров овощей, фруктов и морепродуктов в Россию Китай занимает первое место, на втором - Турция. Также в стране отмечается небольшое сокращение количества посылок из Поднебесной, что связано с приостановкой работы китайских предприятий. Согласно данным Почты России, с начала года посылок из КНР стало на 4,4 процента меньше, чем за тот же период 2019-го.