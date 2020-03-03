Индустриальные площади заводов-гигантов, оставшиеся с советских времен, стали обузой для современных предприятий. Оборудование, инженерные сети и сами корпуса морально и физически устарели. Износ порой таков, что проще все снести, чем модернизировать. Да и не нужны, как правило, современному бизнесу такие огромные пространства.

Найти инвестора тяжело, приходится дробить фонды. Это тоже так себе выход. Для использования промзон нужны новые подходы. Как решаются эти вопросы и какие промышленные предприятия открываются на месте старых заводов?

Банкротство как блаженство

В Волгограде в конце прошлого года ликвидирован завод Химпром, теперь такого предприятия официально больше нет. Но на площадке вскоре заработает новое производство. Там реализуется очень крупный инвестпроект, о котором "РГ" уже писала. Остаются вопросы о тракторном и судостроительном предприятии и о заводе буровой техники (ВЗБТ). В принципе инвесторы проявляют интерес и к ним. Однако для начала надо разобраться со статусом компаний.

В комитете промышленности Волгоградской области разъяснили, что в регионе 12 проблемных предприятий. С 2012 года оттуда ушло около 18 тысяч человек. Процедуру банкротства неоднократно продлевали. Возможно, причина в пассивной работе конкурсных управляющих и органов власти, в этом еще предстоит разобраться. Судостроительный завод расположен в уникальном месте. Сейчас транспортный коридор "север - юг" дает дополнительное преимущество. Надо поднимать судостроение, но части имущества уже нет. Конкурсного управляющего за его непонятные действия через суд поменяли. Власти стараются сохранить профиль предприятия.

Буровую технику сейчас на рынок поставляют китайцы. То есть продукция ВЗБТ импортозамещающая. Однако завод остановился, как считают представители исполнительной власти региона, из-за неграмотного менеджмента. У предприятия три собственника: один выкупил здания, второй - оборудование, третий - коммуникации. Правда, они вроде понимают, что производство надо сохранить, во всяком случае переговоры идут. На том же Химпроме несколько лет назад ситуация была куда хуже. Всю конкурсную массу разделили на полторы тысячи лотов. Фактически все фонды распродавали на металлолом. Полтора года ушло на то, чтобы решением суда объединить все в один лот. И только тогда появился инвестор.

Создали рабочую группу из представителей всех заинтересованных сторон. Хотя цели-то у них разные. Конкурсному управляющему нужно реализовать имущество. Региону предпочтительнее сохранить производственный комплекс и очистить его от долгов.

Вместо Т-34

На тракторном заводе висит 48 миллиардов рублей долга, процедуру банкротства необходимо завершить. Инвестор не захочет заниматься старыми проблемами, ему интереснее получать господдержку.

Металлургический комбинат "Красный Октябрь" тоже в процессе признания финансово несостоятельным. Но на его базе работает одноименная корпорация. С юридическими лицами, использующими название "Красный Октябрь", вообще сложно разобраться, настолько их много. Важно, что на заводе выполняется оборонзаказ. Здесь трудятся 3,5 тысячи человек. Смогли вернуть утраченные ранее заказы: сталь поставляют на предприятия автопрома и авиационной промышленности. Также идут переговоры с инвесторами.

Несколько лет назад олигарх Олег Дерипаска закрыл пять заводов, среди них и волгоградскую "алюминьку". Но производство удалось перезапустить: заработали цех электролиза и анодная фабрика. С внутреннего рынка удалось вытеснить китайцев. Сделать это было нетрудно. Тонна обожженных анодов из КНР стоит 900 - 950 долларов.

Волгоградский товар уходит за 350. В 2019 году завод отправил на экспорт первичного алюминия на 1,6 миллиарда рублей. Налоговые поступления в бюджет региона за три года составили полтора миллиарда рублей. В перспективе - создание литейного производства. Но в "Русале" сменился совет директоров, пока все ждут, как будет мести новая метла.

Теперь о хорошем

Пять лет российская экономика живет в новых условиях. Санкции сильно ударили по внешней торговле. Но в целом предприятия разных отраслей хозяйства сумели переориентироваться. 30 процентов индустриальной продукции Волгоградская область отправляет за рубеж. Внешнеэкономическую деятельность ведут сто предприятий региона. Сотрудничество наладили с 65 странами. Так, продукция химпрома очень востребована в Азии.

Индекс производства в обрабатывающих отраслях - 103 процента, это на среднероссийском уровне. В сравнении с 2018 годом рост увеличился на полтора процента. Промышленное производство в регионе два года подряд превышает триллион рублей.

С 2014 года появилось 17 новых предприятий, всего реализовали 65 инвестпроектов общей стоимостью более 182 миллиардов рублей. А в инвестиционном портфеле области еще около 50 идей. Если их осуществят, то в ближайшие семь лет появится дополнительно 19 тысяч рабочих мест. 16 проектов должны реализовать в этом году.

Прежде всего ожидается ввод в строй горно-обогатительного комбината в Котельникове - к концу года он начнет давать первую продукцию. Там трудоустроят 2,5 тысячи человек. Есть сложности с одной из скважин: до залежей калийной руды еще сотня метров. Но к апрелю должны добуриться.

На площадке "Каустика" заканчивается наладка линии новой продукции. Цена проекта - 800 миллионов рублей.

Уже в нынешнем году завершена реализация инвестпроекта стоимостью два миллиарда рублей. На площадке завода "Форте ПромГмбХ", входящего в структуру ростовского холдинга, открыли новый цех, где производятся алюминиевые биметаллические радиаторы. В здании площадью 7,5 тысячи квадратных метров установлено пять литейных комплексов и автоматическая линия механической обработки.

Ростовчане завершают еще один инвестпроект в Волгограде. В марте планируют ввести в строй производство стальных панельных радиаторов. Затраты на первом этапе составляют полтора миллиарда рублей. Но макроэкономические показатели на хлеб не намажешь. Что получают занятые на производстве люди? По информации областной администрации, средняя заработная плата в обрабатывающих компаниях составляет 37 тысяч рублей, в добывающей отрасли - 59,2 тысячи. На индустриальных предприятиях трудится 22 процента всех занятых в экономике региона, или 130 тысяч человек. При этом доля налоговых поступлений от промышленности составляет 45 процентов.

Тем временем

Первую партию труб для газового месторождения на Дальнем Востоке отправило предприятие в Волжском. Всего предстоит поставить почти 30 километров продукции. Завод построили в 2015 году, он пользуется льготами на налоги на прибыль и имущество. Кроме того, предприятие-экспортер включили в перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Благодаря этому заключили с Минпромторгом России два соглашения на десять миллиардов рублей. Волжане также поставляли трубы для строительства газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток".