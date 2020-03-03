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03.03.2020 09:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переселение по-казачьи

Инициировать реновацию дома смогут собственники квартир
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 45(8099)
Ростовские парламентарии готовят законодательную базу, которая позволит собственникам квартир инициировать реновацию дома, где они проживают.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

- Проблема обновления аварийного и предаварийного жилищного фонда стоит очень остро, - сказал начальник управления территориального развития и архитектуры министерства строительства Ростовской области Владимир Горелкин. - Есть дома, срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Они не соответствуют санитарным нормам проживания, а отремонтировать их капитально невозможно. Аварийный жилой фонд на 1 января 2020 года составляет более 220 тысяч квадратных метров.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Новый законопроект предусматривает возможность реновации не только комплексной застройки, но и отдельных жилых домов. Причем этот процесс могут инициировать собственники квартир. Необходимо принять такое решение на общем собрании. Инвестор сможет начать работу, вступив в государственно-частное партнерство.

Проект федерального закона предусматривает обеспечение собственников равноценными жилыми помещениями. Но при этом должны быть учтены современные нормы. Хозяин квартиры площадью 38 квадратных метров может получить жилье площадью 52 квадратных метра. Жильцов коммуналки переселят в отдельные квартиры.

Есть и сомнения в том, что такой проект может быть осуществлен в регионе. Ведь на инвестора ляжет большая финансовая нагрузка. Значит, должна быть поддержка федерального центра или областной казны.

Впрочем, председатель комитета по строительству, ЖКХ , энергетике, транспорту и связи Законодательного собрания РО Александр Скрябин считает, что в регионе достаточно бюджетных источников финансирования. В регионе действует много проектов, например, программа переселения граждан из аварийного жилья, для нуждающихся в улучшении жилищных условий, программа замены инфраструктуры, благоустройства общественных мест. Если объединить хотя бы часть этих проектов, может получиться единая программа, которая позволит бизнесу начать реновацию. Найдется работа и для муниципалитетов: подготовка участка, проекта и плана.

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