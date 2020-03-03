Любопытное исследование провели эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия здоровья". Они пытались узнать, что для современной женщины сегодня важнее, карьера или личная жизнь.

Были опрошены сотрудницы 100 крупных российских компаний в возрасте от 22 до 35 лет. Выяснилось, что более половины (64 процента) молодых женщин, выбирая между ранним браком и успешной карьерой, предпочли бы работу. Это продиктовано тем, что леди хотят прежде всего получить финансовую независимость (21 процент) и самореализоваться (17 процентов). А кое-кто к этому возрасту просто еще не нашел достойного кандидата для создания семьи (8 процента).

Примечательно, что карьеру предпочли именно те, кто уже более-менее состоялся в профессиональном плане. За карьеру проголосовали женщины-руководители либо менеджеры среднего звена. Попутно исследователи выяснили: почти 70 процентов уверены, что современная женщина должна иметь высшее образование. 32 процента опрошенных видят спутником своей жизни успешного мужчину, но при этом и сами не собираются сидеть без дела.

Другой аспект - отношения все чаще завязываются непосредственно на работе. Опрос службы исследований HeadHunter показал, что служебный роман имел место в жизни 41 процента работников. Причем каждый пятый из них привел к браку (18 процентов).

- Современный человек большую часть жизни проводит на работе, - считает руководитель крупной ростовской фирмы Алексей Никитин. - Здесь очерчен круг его интересов, происходят значимые для него события и завязываются отношения с коллегами.

И не секрет, что большинство выглядит на работе лучше, чем дома.

"В быстром темпе жизни, когда некогда бегать на свидания, становятся неактуальны долгие ухаживания и вздохи под луной". Таково мнение сотрудницы банка, пережившей служебный роман. Если отношения вне офиса предполагают ежедневные расставания, встречи ближе к ночи и лишь выходные вдвоем, то наслаждаться общением с коллегой можно в течение всего дня.

Чаще всего отношения в стенах офиса позволяют себе работники сферы страхования (55 процента), туристического бизнеса (53 процента), а также маркетологи (51 процента) и топ-менеджеры (60 процента). Реже служебные романы случаются в сфере автомобильного бизнеса (36 процента) и добычи сырья (29 процента). Это может быть связано со спецификой деятельности, где в коллективах наблюдается гендерный перекос.

- Как ни парадоксально, романтические отношения на работе часто не только не вредят, но, напротив, повышают производительность труда, - отмечает психолог Ольга Клещева. - Счастливые влюбленные полны энергии и энтузиазма и подчас готовы свернуть горы. Гормон счастья помогает лучше справляться со стрессом и трудиться с большей отдачей.

Однако нужно учитывать, что, если роман закончится разрывом, эффективность работы резко упадет и дело может дойти до увольнения.

- В своей профессиональной деятельности я часто сталкивался с этим явлением и видел как позитивные, так и негативные стороны, - говорит директор по персоналу Михаил Притула. - На самом деле все зависит не от сотрудников, а от культуры в компании. Там, где корпоративная культура строится на человеческих ценностях, эффективности, результативности, служебный роман становится явлением положительным.