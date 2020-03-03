Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике

Сравнение Крыма и Прибалтики некорректно с исторической точки зрения, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил, комментируя слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что Вашингтон не признает Крым российским регионом, как не признавал вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

"Сравнение хромает", - написал Пушков в Twitter. Он пояснил, что в отличие от прибалтийских республик, этнически нерусских и имевших свои государства, Крым в основном русский и государством никогда не был, а был частью нашей страны. "Место Крыма - в России", - заключил парламентарий.

Ранее американский дипломат заявил, что США никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза, поскольку "они были завоеваны силой". Его слова приводятся на сайте американского Госдепа. Гилмор также подчеркнул, что Вашингтон считает Крым территорией Украины.