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03.03.2020 13:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые назвали возраст найденной у Крымского моста терракотовой головы

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Найденная археологами перед строительством Крымского моста в 2017 году античная терракотовая голова была создана в V веке до нашей эры и скорее всего крепилась на корабле. К такому выводу пришли ученые из Института археологии РАН и НИЦ "Курчатовский институт", изучившие скульптуру с помощью оптической и растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

Исследование позволило реконструировать первоначальную раскраску терракоты и установить, что борода и волосы скульптуры были покрыты составом на основе древесной смолы.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову

- Совершенно неожиданно удалось получить органические материалы для датирования радиоуглеродным методом, - рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. - Это редкий случай использования радиоуглеродного датирования для определения времени создания предметов античного искусства.

Как показали первичные исследования, античный мастер гравировкой по сырой глине прочертил волосы и бороду, а затем обжег изделие - такая технология широко применялась уже в VI веке до нашей эры для изготовления небольших тонкостенных статуэток. Во время первичной очистки от донных отложений специалисты ИА РАН отобрали микроскопические образцы с разных участков поверхности скульптуры: с усов, ноздрей, верхней губы и "волос" бороды.

- Исследования позволили воссоздать первоначальный облик античной терракоты, определить точный состав использованных пигментов и установить способ изготовления скульптуры, - рассказала Екатерина Яцишина, возглавляющая лабораторию естественнонаучных методов в гуманитарных науках НИЦ "Курчатовский институт". - В пробах с лицевой части нашли органические соединения. Один из образов из внутренней части скульптуры состоял из свинца: вероятно, это был остаток крепления, находящегося внутри статуи.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Образцы, содержащие органику, исследовали методом ИК-спектроскопии. Оказалось, что зона "волосяного покрова" терракоты была залита смолой хвойного дерева - сандараком. На нее наносился темно-коричневый минеральный краситель, предположительно содержащий якобсит и браунит. А вот губы статуи были окрашен в красный цвет, для чего использовался краситель из красной охры.

- Радиоуглеродное AMS-датирование образца смоляного покрытия, проведенное в Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США), позволило определить дату создания статуи - V век до нашей эры, - уточнили ученые. - Скульптура крепилась нижней частью к утраченной опоре или основанию с помощью свинцовой стяжки. Скорее всего, она предназначалась для установки на корабле - крепились с помощью свинцовых креплений, а смола, покрывающая терракоту, препятствовала разрушающему действию морской воды.

Справка "РГ"

В 2017 году Подводный отряд Института археологии под руководством Сергея Ольховского исследовал крупное скопление древней керамики на дне Керченской бухты, которое представляет собой культурный слой, отложившийся в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н.э. по VIII век н.э. и перемещенный к мысу Ак-Бурун в результате дноуглубительных работ 1970-х годов.

Одной из находок стало полое терракотовое изображение мужской головы в пропорциях взрослого человека. Как показали первичные исследования, голова была сделана из пористой глины методом оттиска с матрицы. Предположительно, это была скульптура статуи Посейдона.

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